Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
Поляки в Великобритании работают несколько миллионов Будут белорусы/украинцы работать в Польше Это из рашки работники негде не нужны - ленивы и недобросовестные По этому из раши не едут и у них «все хорошо»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
Поляки в Великобритании работают несколько миллионов Будут белорусы/украинцы работать в Польше Это из рашки работники негде не нужны - ленивы и недобросовестные По этому из раши не едут и у них «все хорошо»
andrijk777 написав:Судячи з кількості людей на вулицях, підтримка диктатора мізерна і це усім очевидно.
Это иллюзия, с помощью которой манипулируют неграмотным населением.
Такова психология человека - недовольство находит свое публичное выражение в десятки раз чаще, чем удовлетворение. Поинтересуйся у любого социолога, маркетолога, или просто умного человека - он подтвердит.
Ну или вспомни свою оценку какого-либо продукта, или сервиса - например, если у тебя пропала мобильная связь и ты пропустил важный звонок, ты выскажешь свое "фе" по этому поводу большинству тех, кто будет рядом и еще долгие месяцы будешь при каждом случае это вспоминать и искать отклик у собеседников. А вот если у тебя связь не пропадала, то ты никого хвалить не будешь, ты просто никак на это не прореагируешь. Вот такой парадокс. Это тебе просто пример - паттерн поведения одинаков везде.
У сторонников Лукашенко сейчас нааааамного меньше оснований выходить в его поддержку, чем у противников - выходить на протест. Этой же поведенческой особенностью воспользовались и технологи майдана в 2014-м, соврав, что вся Украина, кроме проплаченных титушек - против власти...
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
Лаптеногий, заруби себе на носу - здесь украинский форум и твоё, как и прочих лишнехромосомных, мнение до лампочки. Особенно бульканье о юморе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
andrein написав: Президент с автоматом - чёткий признак политической силы. Это не Януковощ.
Бацька - фанатик власти, ему страусы и золотые унитазы гопника Януковича до одного места. Вообще сейчас белорусские протесты выглядят дезорганизованными, нет лидера, путаются в целях и задачах,, финансирование извне наглухо перекрыто, с забастовками не очень выходит. Будет такая же хренотень как с желтыми жилетами, будут целый год по воскресеньям выходить на демонстрации, с каждыми выходными все меньше.