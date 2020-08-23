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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:09
swan forever написав:
Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."
Супер!Включаем логику?
Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?
Стоп!
А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?
Кто им мешал?
Скорее -наоборот!
Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!
Могу и причины назвать!
Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!
Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!
Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?
Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.
ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.
Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.
Спасибо за анекдот!
Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси".
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:19
Ukrainian написав:
Поляки в Великобритании работают несколько миллионов
Будут белорусы/украинцы работать в Польше
Это же прекрасно!
Работать... за границей, создавая ТАМ "валовый продукт"!
При этом, детки "заробитчан", в это время, воспитываются... дедами и бабками, впавшими в маразм и пр. "возрастную" деменцию.
Ах да, те заробитчане, что более-менее конкурентоспособны в Польше и Германии, всеми силами пытаются остаться ТАМ а не возвращаться в "Любимую Неньку"!
То есть, какой-то "патриотизм" получаем извращённый!
Патриот Украины - мечтает уехать работать на "чужого пана" и в перспективе, бросить навсегда свою страну- Украину!
Кто-нибудь, противоречие данное, сможет растолковать?
Почему Патриот Беларуси, должен мечтать развалить Беларусь и уехать в Польшу?
Никак не пойму...
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Додано: Пон 24 сер, 2020 09:37
Replay написав: swan forever написав:
Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."
Супер!Включаем логику?
Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?
Стоп!
А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?
Кто им мешал?
Скорее -наоборот!
Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!
Могу и причины назвать!
Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!
Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!
Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?
Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.
ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.
Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.
Спасибо за анекдот!
Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси".
Логика проста и беспощадна - очередные похороны надежд.
По той же причине в этом году усиление миграции из Украины. Уезжают даже те, кому за пиисят.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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