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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 72737475 Додано: Пон 24 сер, 2020 08:09 swan forever написав: Актуальный анекдот:

"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.

- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?

- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...

Слегка обалдевший журналист спрашивает:

- Извините, в какой стране?

- В нашей.

- А из какого вы города?

- Из Варшавы..." Актуальный анекдот:"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...Слегка обалдевший журналист спрашивает:- Извините, в какой стране?- В нашей.- А из какого вы города?- Из Варшавы..."



Супер!

Включаем логику?

Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?





Стоп!

А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?

Кто им мешал?





Скорее -наоборот!

Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!

Могу и причины назвать!

Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!

Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!



Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?

Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.



ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.

Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.



Спасибо за анекдот!

Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси". Супер!Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?Стоп!А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?Кто им мешал?Скорее -наоборот!Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!Могу и причины назвать!Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.Спасибо за анекдот!Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси". Replay

Повідомлень: 2043 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 08:19 Re: Політична ситуація в Білорусі Ukrainian написав: Поляки в Великобритании работают несколько миллионов

Будут белорусы/украинцы работать в Польше

Поляки в Великобритании работают несколько миллионовБудут белорусы/украинцы работать в Польше

Это же прекрасно!

Работать... за границей, создавая ТАМ "валовый продукт"!

При этом, детки "заробитчан", в это время, воспитываются... дедами и бабками, впавшими в маразм и пр. "возрастную" деменцию.

Ах да, те заробитчане, что более-менее конкурентоспособны в Польше и Германии, всеми силами пытаются остаться ТАМ а не возвращаться в "Любимую Неньку"!



То есть, какой-то "патриотизм" получаем извращённый!

Патриот Украины - мечтает уехать работать на "чужого пана" и в перспективе, бросить навсегда свою страну- Украину!



Кто-нибудь, противоречие данное, сможет растолковать?

Почему Патриот Беларуси, должен мечтать развалить Беларусь и уехать в Польшу?

Никак не пойму... Это же прекрасно!Работать... за границей, создавая ТАМ "валовый продукт"!При этом, детки "заробитчан", в это время, воспитываются... дедами и бабками, впавшими в маразм и пр. "возрастную" деменцию.Ах да, те заробитчане, что более-менее конкурентоспособны в Польше и Германии, всеми силами пытаются остаться ТАМ а не возвращаться в "Любимую Неньку"!То есть, какой-то "патриотизм" получаем извращённый!Патриот Украины - мечтает уехать работать на "чужого пана" и в перспективе, бросить навсегда свою страну- Украину!Кто-нибудь, противоречие данное, сможет растолковать?Почему Патриот Беларуси, должен мечтать развалить Беларусь и уехать в Польшу?Никак не пойму... Replay

Повідомлень: 2043 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 09:37 Replay написав: swan forever написав: Актуальный анекдот:

"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.

- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?

- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...

Слегка обалдевший журналист спрашивает:

- Извините, в какой стране?

- В нашей.

- А из какого вы города?

- Из Варшавы..." Актуальный анекдот:"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...Слегка обалдевший журналист спрашивает:- Извините, в какой стране?- В нашей.- А из какого вы города?- Из Варшавы..."



Супер!

Включаем логику?

Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?





Стоп!

А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?

Кто им мешал?





Скорее -наоборот!

Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!

Могу и причины назвать!

Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!

Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!



Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?

Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.



ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.

Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.



Спасибо за анекдот!

Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси". Супер!Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?Стоп!А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?Кто им мешал?Скорее -наоборот!Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!Могу и причины назвать!Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.Спасибо за анекдот!Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси".

Логика проста и беспощадна - очередные похороны надежд.

По той же причине в этом году усиление миграции из Украины. Уезжают даже те, кому за пиисят. Логика проста и беспощадна - очередные похороны надежд.По той же причине в этом году усиление миграции из Украины. Уезжают даже те, кому за пиисят. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 856 З нами з: 27.05.15 Подякував: 150 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 10:15 andrein

Повідомлень: 705 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 72737475 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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