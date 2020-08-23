swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Супер! Включаем логику? Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?
Стоп! А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад? Кто им мешал?
Скорее -наоборот! Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу! Могу и причины назвать! Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"! Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!
Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"? Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.
ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование. Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.
Спасибо за анекдот! Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси".
Ukrainian написав:Поляки в Великобритании работают несколько миллионов Будут белорусы/украинцы работать в Польше
Это же прекрасно! Работать... за границей, создавая ТАМ "валовый продукт"! При этом, детки "заробитчан", в это время, воспитываются... дедами и бабками, впавшими в маразм и пр. "возрастную" деменцию. Ах да, те заробитчане, что более-менее конкурентоспособны в Польше и Германии, всеми силами пытаются остаться ТАМ а не возвращаться в "Любимую Неньку"!
То есть, какой-то "патриотизм" получаем извращённый! Патриот Украины - мечтает уехать работать на "чужого пана" и в перспективе, бросить навсегда свою страну- Украину!
Кто-нибудь, противоречие данное, сможет растолковать? Почему Патриот Беларуси, должен мечтать развалить Беларусь и уехать в Польшу? Никак не пойму...
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Супер! Включаем логику? Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?
Стоп! А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад? Кто им мешал?
Скорее -наоборот! Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу! Могу и причины назвать! Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"! Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!
Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"? Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.
ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование. Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.
Спасибо за анекдот! Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси".
Логика проста и беспощадна - очередные похороны надежд. По той же причине в этом году усиление миграции из Украины. Уезжают даже те, кому за пиисят.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
Лаптеногий, заруби себе на носу - здесь украинский форум и твоё, как и прочих лишнехромосомных, мнение до лампочки. Особенно бульканье о юморе.
Не приписывай свое мнение всем украинцам, хлебай своё собственное говно сам.)