Додано: Пон 24 сер, 2020 08:09

swan forever написав: Актуальный анекдот:

"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.

- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?

- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...

Слегка обалдевший журналист спрашивает:

- Извините, в какой стране?

- В нашей.

- А из какого вы города?

- Из Варшавы..." Актуальный анекдот:"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...Слегка обалдевший журналист спрашивает:- Извините, в какой стране?- В нашей.- А из какого вы города?- Из Варшавы..."

Супер!Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?Стоп!А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?Кто им мешал?Скорее -наоборот!Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!Могу и причины назвать!Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр.ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна.Спасибо за анекдот!Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси".