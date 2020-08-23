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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:09

  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Супер!
Включаем логику?
Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?


Стоп!
А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?
Кто им мешал?


Скорее -наоборот!
Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!
Могу и причины назвать!
Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!
Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!

Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?
Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр. :D

ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.
Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна. :D

Спасибо за анекдот!
Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси". :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:19

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Ukrainian написав:Поляки в Великобритании работают несколько миллионов
Будут белорусы/украинцы работать в Польше

Это же прекрасно!
Работать... за границей, создавая ТАМ "валовый продукт"!
При этом, детки "заробитчан", в это время, воспитываются... дедами и бабками, впавшими в маразм и пр. "возрастную" деменцию.
Ах да, те заробитчане, что более-менее конкурентоспособны в Польше и Германии, всеми силами пытаются остаться ТАМ а не возвращаться в "Любимую Неньку"!

То есть, какой-то "патриотизм" получаем извращённый!
Патриот Украины - мечтает уехать работать на "чужого пана" и в перспективе, бросить навсегда свою страну- Украину!

Кто-нибудь, противоречие данное, сможет растолковать?
Почему Патриот Беларуси, должен мечтать развалить Беларусь и уехать в Польшу?
Никак не пойму...
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:37

  Replay написав:
  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Супер!
Включаем логику?
Получается, что "победа Лукашенко на выборах" - приведёт к притоку в Польшу квалифицированных врачей, учителей, учённых и пр.?


Стоп!
А чего раньше беларусы массово не уезжали в Польшу, ведь и год назад был Лукашенко президентом, и два года назад и... десять лет назад?
Кто им мешал?


Скорее -наоборот!
Смена власти в Беларуси, приведёт к массовому оттоку "учителей, врачей, учённых и пр." в Польшу!
Могу и причины назвать!
Так, как производительность труда от смены Лукашенко на Тихановского - не возрастёт(как она не возросла от смены Обамы на Трампа), то зарплаты - не вырастут, а вот налоги, коммуналка и пр.- естественно, будут стремиться к "общеевропейским"!
Соответственно, упадёт уровень жизни в Беларуси и "учителя с врачами", как и в Украине, массово рванут "собирать клубнику" в Польшу!

Почему "собирать клубнику" или "фасовать курей"?
Да потому, что "квалифицированный терапевт из Гомеля", не будет работать по специальности в Познани, хотя бы - из-за недостаточного знания языка, несоответствия диплома и пр. :D

ну и следствие, внутри Беларуси, от таких "покращень", это резкое падение спроса на образование.
Действительно, на кой учиться на инженера-электронщика, если в Европах по специальности, работать не получится и цель жизни - "класть плитку в парашах Польши" более осязаема и перспективна. :D

Спасибо за анекдот!
Действиетельно, прекрасный пример "менталитета протестующих пролетариев Беларуси". :D

Логика проста и беспощадна - очередные похороны надежд.
По той же причине в этом году усиление миграции из Украины. Уезжают даже те, кому за пиисят.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:15

andrein
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:17

  swan forever написав:
  artlife написав:
  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))


Лаптеногий, заруби себе на носу - здесь украинский форум и твоё, как и прочих лишнехромосомных, мнение до лампочки. Особенно бульканье о юморе.


Не приписывай свое мнение всем украинцам, хлебай своё собственное говно сам.)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:21

В РБ начинается "валютная" и "банковская осень".
Валюту купить очень проблематично, практически невозможно.
Иногда даже с местными деньгами проблема
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:43

Примушення до миру :D

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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:49

Вкладчик1234
В РБ начинается "валютная" и "банковская осень".
Валюту купить очень проблематично, практически невозможно.
Иногда даже с местными деньгами проблема

Бацька виноват!
МАЗ-ами вывозит награбленное, аки Януковощ! :D

Шутка!
На самом деле, всё абсолютно логично!
Начавшиеся протесты оппозиции, приведут к обрушению экономики, падению уровня жизни, закрытию предприятий... при любом раскладе!

Это и была цель тех, кто протесты организовывал!

Даже, если лукашенко застрелится, Беларуси - Капец! :)
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:59

  andrein написав:

Венесуела 2.0
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:14

andrijk777
Венесуела 2.0


Посмотрел, очередной раз на дороги, цветочки в вазочках по разделителю... чистейшие улицы, газоны и пр.
И при этом, низкие налоги, даже для бизнеса!!!

Шведский социализм построил Бацька.

P.S. Политтехнологов, одевших Бацьку "вояком", конечно "в топку"... видимо на ОМОН расчёт, типа "я свой, я с вами".
Ну, шлем хоть на него не напёрли, уже хорошо.. :D
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