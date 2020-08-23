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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 73747576 Додано: Пон 24 сер, 2020 13:21 Replay

Ви все правильно пишете.

Помиляєтесь тільки в оцінці життя.

Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах)

Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків). andrijk777

Повідомлень: 2381 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 13:48 andrijk777

Помиляєтесь тільки в оцінці життя.

Увы, я не сколько с ТВ экрана инфу черпаю, а от друзей и знакомых из Беларуси.

Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах)

Опять Вы не правы. Медицина в Беларуси, прекрасная(сравнительно с украинской)... но она бесплатная для беларуссов, а не для иностранцев.

Тем не менее, знакомый ездил в Беларусь на лечение, остался доволен...

Касаемо "газа по мировым ценам".

Насколько я знаю, в Беларуси газ для населения - дотируется за счёт государства, из других отраслей.

То, что во всём мире идёт удорожание жизни, не новость, но... вот товарищ там строителем работает, свой котедж прекресный имеет, новый Рено, красная рыба каждый день на столе и ни на какие заробiтки ехать не собирается, потому что нет смысла, бросать сына ради пары сотен евро "прибавки", теряя социальные гарантии!



Но самое смешное, что мой товарищ, тоже не против сменить Лукашенко!

Реально верит в то, что если сменить Лукашенко, он станет зарабатывать больше, чем в Польше, платить за коммуналку ещё меньше, медицина останется бесплатной и пр.



Утверждает, что все достижения беларусов - это достижения НАРОДА и Бацька, к этому не имеет никакого отношения!



Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків).

А вот и неправда!

Менталитет тут - не при чём!

Массовая эмиграция в США в начале прошлого века, была связана не с "менталитетом" европейцев а с катастрофическим падением уровня жизни, особенно после Первой мировой Войны.



Почему украинцы едут в Польшу?

Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!



От безвыходности едут, на самые низкооплачиваемые места устраиваются, отстёгивают посредникам и пр.

Полгода пашут и привозят... 2000-3000 евро, зачастую!

Это по 400-500 евро в месяц, всего то, без каких-либо "пенсионных отчислений" и социальных гарантий!



Дайте зарплаты по 400 "плюс" баксов здесь, в Украине, дайте коммуналку в 50 баксов, бесплатную медицину и качественную инфраструктуру и большинству, будет глубоко пофик, кто там на должности Президента, какой срок он там мотает и пр.





P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!

У нас, никакой "шведский социализм" невозможен, т.к. сама Система Власти в Украине, построена по российскому принципу, с "Партия наш рулевой", партию спонсируют Олигархи, народ - бы***.

Построил эту рашенскую систему в Украине, Кучма, если что. Увы, я не сколько с ТВ экрана инфу черпаю, а от друзей и знакомых из Беларуси.Опять Вы не правы. Медицина в Беларуси, прекрасная(сравнительно с украинской)... но она бесплатная для беларуссов, а не для иностранцев.Тем не менее, знакомый ездил в Беларусь на лечение, остался доволен...Касаемо "газа по мировым ценам".Насколько я знаю, в Беларуси газ для населения - дотируется за счёт государства, из других отраслей.То, что во всём мире идёт удорожание жизни, не новость, но... вот товарищ там строителем работает, свой котедж прекресный имеет, новый Рено, красная рыба каждый день на столе и ни на какие заробiтки ехать не собирается, потому что нет смысла, бросать сына ради пары сотен евро "прибавки",Но самое смешное, что мой товарищ, тоже не против сменить Лукашенко!Реально верит в то, что если сменить Лукашенко, он станет зарабатывать больше, чем в Польше, платить за коммуналку ещё меньше, медицина останется бесплатной и пр.Утверждает, чтоА вот и неправда!Менталитет тут - не при чём!Массовая эмиграция в США в начале прошлого века, была связана не с "менталитетом" европейцев а с катастрофическим падением уровня жизни, особенно после Первой мировой Войны.Почему украинцы едут в Польшу?Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!От безвыходности едут, на самые низкооплачиваемые места устраиваются, отстёгивают посредникам и пр.Полгода пашут и привозят... 2000-3000 евро, зачастую!Это по 400-500 евро в месяц, всего то, без каких-либо "пенсионных отчислений" и социальных гарантий!P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!У нас, никакой "шведский социализм" невозможен, т.к. сама Система Власти в Украине, построена по российскому принципу, с "Партия наш рулевой", партию спонсируют Олигархи, народ - бы***.Построил эту рашенскую систему в Украине, Кучма, если что. Replay

Повідомлень: 2049 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 73747576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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