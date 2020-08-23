Додано: Пон 24 сер, 2020 13:48

andrijk777

Помиляєтесь тільки в оцінці життя.

Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах)

Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків).

Увы, я не сколько с ТВ экрана инфу черпаю, а от друзей и знакомых из Беларуси.Опять Вы не правы. Медицина в Беларуси, прекрасная(сравнительно с украинской)... но она бесплатная для беларуссов, а не для иностранцев.Тем не менее, знакомый ездил в Беларусь на лечение, остался доволен...Касаемо "газа по мировым ценам".Насколько я знаю, в Беларуси газ для населения - дотируется за счёт государства, из других отраслей.То, что во всём мире идёт удорожание жизни, не новость, но... вот товарищ там строителем работает, свой котедж прекресный имеет, новый Рено, красная рыба каждый день на столе и ни на какие заробiтки ехать не собирается, потому что нет смысла, бросать сына ради пары сотен евро "прибавки",Но самое смешное, что мой товарищ, тоже не против сменить Лукашенко!Реально верит в то, что если сменить Лукашенко, он станет зарабатывать больше, чем в Польше, платить за коммуналку ещё меньше, медицина останется бесплатной и пр.Утверждает, чтоА вот и неправда!Менталитет тут - не при чём!Массовая эмиграция в США в начале прошлого века, была связана не с "менталитетом" европейцев а с катастрофическим падением уровня жизни, особенно после Первой мировой Войны.Почему украинцы едут в Польшу?Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!От безвыходности едут, на самые низкооплачиваемые места устраиваются, отстёгивают посредникам и пр.Полгода пашут и привозят... 2000-3000 евро, зачастую!Это по 400-500 евро в месяц, всего то, без каких-либо "пенсионных отчислений" и социальных гарантий!P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!У нас, никакой "шведский социализм" невозможен, т.к. сама Система Власти в Украине, построена по российскому принципу, с "Партия наш рулевой", партию спонсируют Олигархи, народ - бы***.Построил эту рашенскую систему в Украине, Кучма, если что.