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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:21

Replay
Ви все правильно пишете.
Помиляєтесь тільки в оцінці життя.
Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах)
Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:48

andrijk777
Помиляєтесь тільки в оцінці життя.

Увы, я не сколько с ТВ экрана инфу черпаю, а от друзей и знакомых из Беларуси.
Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах)

Опять Вы не правы. Медицина в Беларуси, прекрасная(сравнительно с украинской)... но она бесплатная для беларуссов, а не для иностранцев.
Тем не менее, знакомый ездил в Беларусь на лечение, остался доволен...
Касаемо "газа по мировым ценам".
Насколько я знаю, в Беларуси газ для населения - дотируется за счёт государства, из других отраслей.
То, что во всём мире идёт удорожание жизни, не новость, но... вот товарищ там строителем работает, свой котедж прекресный имеет, новый Рено, красная рыба каждый день на столе и ни на какие заробiтки ехать не собирается, потому что нет смысла, бросать сына ради пары сотен евро "прибавки", теряя социальные гарантии!

Но самое смешное, что мой товарищ, тоже не против сменить Лукашенко!
Реально верит в то, что если сменить Лукашенко, он станет зарабатывать больше, чем в Польше, платить за коммуналку ещё меньше, медицина останется бесплатной и пр.

Утверждает, что все достижения беларусов - это достижения НАРОДА и Бацька, к этому не имеет никакого отношения!

Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків).

А вот и неправда!
Менталитет тут - не при чём!
Массовая эмиграция в США в начале прошлого века, была связана не с "менталитетом" европейцев а с катастрофическим падением уровня жизни, особенно после Первой мировой Войны.

Почему украинцы едут в Польшу?
Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!

От безвыходности едут, на самые низкооплачиваемые места устраиваются, отстёгивают посредникам и пр.
Полгода пашут и привозят... 2000-3000 евро, зачастую!
Это по 400-500 евро в месяц, всего то, без каких-либо "пенсионных отчислений" и социальных гарантий! :D

Дайте зарплаты по 400 "плюс" баксов здесь, в Украине, дайте коммуналку в 50 баксов, бесплатную медицину и качественную инфраструктуру и большинству, будет глубоко пофик, кто там на должности Президента, какой срок он там мотает и пр. :D


P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!
У нас, никакой "шведский социализм" невозможен, т.к. сама Система Власти в Украине, построена по российскому принципу, с "Партия наш рулевой", партию спонсируют Олигархи, народ - бы***.
Построил эту рашенскую систему в Украине, Кучма, если что. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:20

  Replay написав:Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!

Якщо в Україні "реальна" 200-300$ - то яка в Білорусії?
Комуналка 100$ для 2-х кімнатної квартири - це брехня. Я плачу за 3-х кімнатну зараз 1100 грн.
А в Білорусії зуби безплатно роблять?
"жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции" - чомусь при цих всіх прюшках, рівень сервісу у нас вищий ніж в Білорусії? Зайдіть в наш супермаркет і білоруський - різниця очевидна і не на користь білоруського.
Ціни - чому не згадуєте ціни? Рівень цін вищий ніж у нас.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:33

Re: Політична ситуація в Білорусі

Replay написав:
P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!


Еше одно очень важное отличие в индексе счастья

Мировой индекс счастья – 2020

1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Норвегия
...
75. Беларусь
...
123. Украина
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:38

Коммуналка 1100 грн?
Не верю!
Отопление зимой, за 50 квадратов, выходило около 2000 грн!
Накидывайте воду, газ, свет и услуги ЖЭКа!
В 100 баксов не влезть!
В этом году - ДОРОЖЕ все выходит....

Счастье?
Ну, мои "соседи" были очень счастливы, когда мне машину новую разбили...
Это отдельная тема!
Человек счастлив тогда, когда ему лучше, чем соседям!
Наблюдал за стариками... какое счастье у них, после похорон более молодого соседа! ДРЦГА!!!!
"Я его -пережил!" :D

Почитайте "Пятикнижие"!
Там все ответы на вопросы, касаемо "гомо-сапиенс".
И не путайте "Новый Завет", книгу для "славян", смысл жизни которых - Работать на рабовладельца. :D
Replay
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