Replay Ви все правильно пишете. Помиляєтесь тільки в оцінці життя. Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах) Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків).
Replay написав:Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!
Якщо в Україні "реальна" 200-300$ - то яка в Білорусії? Комуналка 100$ для 2-х кімнатної квартири - це брехня. Я плачу за 3-х кімнатну зараз 1100 грн. А в Білорусії зуби безплатно роблять? "жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции" - чомусь при цих всіх прюшках, рівень сервісу у нас вищий ніж в Білорусії? Зайдіть в наш супермаркет і білоруський - різниця очевидна і не на користь білоруського. Ціни - чому не згадуєте ціни? Рівень цін вищий ніж у нас.
Коммуналка 1100 грн? Не верю! Отопление зимой, за 50 квадратов, выходило около 2000 грн! Накидывайте воду, газ, свет и услуги ЖЭКа! В 100 баксов не влезть! В этом году - ДОРОЖЕ все выходит....
Счастье? Ну, мои "соседи" были очень счастливы, когда мне машину новую разбили... Это отдельная тема! Человек счастлив тогда, когда ему лучше, чем соседям! Наблюдал за стариками... какое счастье у них, после похорон более молодого соседа! ДРЦГА!!!! "Я его -пережил!"
Почитайте "Пятикнижие"! Там все ответы на вопросы, касаемо "гомо-сапиенс". И не путайте "Новый Завет", книгу для "славян", смысл жизни которых - Работать на рабовладельца.
zРадио написав: У сторонников Лукашенко сейчас нааааамного меньше оснований выходить в его поддержку, чем у противников - выходить на протест. Этой же поведенческой особенностью воспользовались и технологи майдана в 2014-м, соврав, что вся Украина, кроме проплаченных титушек - против власти...
Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"
В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес И не наряжает своего сына в экип с автоматом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: У сторонников Лукашенко сейчас нааааамного меньше оснований выходить в его поддержку, чем у противников - выходить на протест. Этой же поведенческой особенностью воспользовались и технологи майдана в 2014-м, соврав, что вся Украина, кроме проплаченных титушек - против власти...
Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"
В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес И не наряжает своего сына в экип с автоматом
Срадио московський бот,спеціально Майдан пише з малою букви,принижуючи нас. Які ще потрібні докази адміни?
Бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bankhttp://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанкhttps://monobank.ua/r/rkC6
«Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране, но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения этой страны», - добавил глава МИД.
Об этом я пишу с самого первого дня протестов в Белоруссии Что, белоруссы против конкретно Лукашенко. При этом, всё остальное, менять не хотят
Минобороны Беларуси предупредило пересечение белорусско-литовской границы восьми воздушных шариков с «антигосударственной символикой» ... Позже в Минобороны добавили, что предупредили попадание в страну шариков благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 без применения оружия
МИ-24 ? Против шариков ? Серьёзно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой