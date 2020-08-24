Это вряд ли. Ты же сам видишь, насколько мой интерес к событиям в Беларуси невелик. Вообще эта ветка похожа на советы новичкам от бывалых, как правильно устраивать революции
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Додано: Пон 24 сер, 2020 16:23
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:30
Здесь, всё точно сказано!
21-й век, капитализм! Всему есть своя цена!
Дайте по 100 баксов в сутки, появятся сторонники.
Вот только не надо втирать "дичь" о том, что у нас- все стояли за Идею!
Все Лидеры ЕвроМайдана, после Победы онного - получили Должность, Положение или "депутатские полномочия".
Так что, в Беларуси, вполне понятно, за что Оппозиция вышла против Луки!
За возможность поучаствовать в приватизации беларусских предприятий, распиле госсобственности, получить должность в "новом послелукашенковском правительстве".
Вопрос к Вам!
Какой смысл "сторонникам Лукашенко" выходить под пули?
Должности не получишь, героем не станешь.
Да ну?
В США, у Трампа сумасшедшая охрана, снайперы на крышаъ и всё такое.
Вы будете утверждать, что Трамп -захватид Власть силой и защищается от американцев?
Шоу, обычное шоу... Кто-то подсказал идею эту.
Кто-то, не сильно умный.
Так Вы не стройте иллюзий, что "наверху" - умнейшие и лучшие из лучших сидят!
Там карьеристы, обычно, которые "поют на уши Лидеру то, что он хочет слышать"!
Помню, былл такое выражение:
Ничего с детства не умел делать, плохо учился и был тупым, пришлось идти в политики, только там можно себя реализовать!
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