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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:23

  pesikot написав:А по сути, что ты хотел сказать ?
Недели через 2 недели ты сам будешь доказывать, что Лукашенко сошёл с ума :)


Это вряд ли. Ты же сам видишь, насколько мой интерес к событиям в Беларуси невелик. Вообще эта ветка похожа на советы новичкам от бывалых, как правильно устраивать революции :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:30

pesikot Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"


Здесь, всё точно сказано!
21-й век, капитализм! Всему есть своя цена!
Дайте по 100 баксов в сутки, появятся сторонники.
Вот только не надо втирать "дичь" о том, что у нас- все стояли за Идею!
Все Лидеры ЕвроМайдана, после Победы онного - получили Должность, Положение или "депутатские полномочия".

Так что, в Беларуси, вполне понятно, за что Оппозиция вышла против Луки!
За возможность поучаствовать в приватизации беларусских предприятий, распиле госсобственности, получить должность в "новом послелукашенковском правительстве".


Вопрос к Вам!
Какой смысл "сторонникам Лукашенко" выходить под пули?
Должности не получишь, героем не станешь.

В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес

Да ну?
В США, у Трампа сумасшедшая охрана, снайперы на крышаъ и всё такое.
Вы будете утверждать, что Трамп -захватид Власть силой и защищается от американцев?
И не наряжает своего сына в экип с автоматом

Шоу, обычное шоу... Кто-то подсказал идею эту.
Кто-то, не сильно умный.
Так Вы не стройте иллюзий, что "наверху" - умнейшие и лучшие из лучших сидят!
Там карьеристы, обычно, которые "поют на уши Лидеру то, что он хочет слышать"!

Помню, былл такое выражение:
Ничего с детства не умел делать, плохо учился и был тупым, пришлось идти в политики, только там можно себя реализовать! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:32

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:31

  freeze написав:
Replay написав:
P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!


Еше одно очень важное отличие в индексе счастья

Мировой индекс счастья – 2020

1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Норвегия
...
75. Беларусь
...
123. Украина

Індекс щастя:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 1%82%D1%8F
95 Україна 38.1
...
104 Білорусь 35.7
...
108 Росія 34.5
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:34

Replay
Ок. Я зрозумів що життя в Україні на рівні Африки.

Дайте порівняння життя Білорусії і Росії. Де краще жити?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:56

  Replay написав:
pesikot Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"


Здесь, всё точно сказано!
21-й век, капитализм! Всему есть своя цена!
Дайте по 100 баксов в сутки, появятся сторонники.
Вот только не надо втирать "дичь" о том, что у нас- все стояли за Идею!
Все Лидеры ЕвроМайдана, после Победы онного - получили Должность, Положение или "депутатские полномочия".

Ты читать умеешь? или только писать ?

Где эти 80% сторонников Луки, что их даже за деньги с трудом наскребли ?

И не меряй всё деньгами, не суди о людях по себе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:57

  zРадио написав:
  pesikot написав:А по сути, что ты хотел сказать ?
Недели через 2 недели ты сам будешь доказывать, что Лукашенко сошёл с ума :)


Это вряд ли. Ты же сам видишь, насколько мой интерес к событиям в Беларуси невелик. Вообще эта ветка похожа на советы новичкам от бывалых, как правильно устраивать революции :mrgreen:

Ну так свали с этой ветки, если интерес невелик.
А то у тебя интерес невелик, а строчишь с утра до вечера :)
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:04

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:А по сути, что ты хотел сказать ?
Недели через 2 недели ты сам будешь доказывать, что Лукашенко сошёл с ума :)


Это вряд ли. Ты же сам видишь, насколько мой интерес к событиям в Беларуси невелик. Вообще эта ветка похожа на советы новичкам от бывалых, как правильно устраивать революции :mrgreen:

Ну так свали с этой ветки, если интерес невелик.
А то у тебя интерес невелик, а строчишь с утра до вечера :)
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"


Врунишка, ты тут едва ли 5 моих сообщений насчитаешь. С утра до вечера строчишь ты!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:49

Re: Політична ситуація в Білорусі

andrijk777 написав:
  freeze написав:
Replay написав:
P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!


Еше одно очень важное отличие в индексе счастья

Мировой индекс счастья – 2020

1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Норвегия
...
75. Беларусь
...
123. Украина

Індекс щастя:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 1%82%D1%8F
95 Україна 38.1
...
104 Білорусь 35.7
...
108 Росія 34.5


Видите как с 2009 года поменялось многое.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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