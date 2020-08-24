Додано: Пон 24 сер, 2020 16:30

pesikot Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"

В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес

И не наряжает своего сына в экип с автоматом

Здесь, всё точно сказано!21-й век, капитализм! Всему есть своя цена!Дайте по 100 баксов в сутки, появятся сторонники.Вот только не надо втирать "дичь" о том, что у нас- все стояли за Идею!Все Лидеры ЕвроМайдана, после Победы онного - получили Должность, Положение или "депутатские полномочия".Так что, в Беларуси, вполне понятно, за что Оппозиция вышла против Луки!За возможность поучаствовать в приватизации беларусских предприятий, распиле госсобственности, получить должность в "новом послелукашенковском правительстве".Вопрос к Вам!Какой смысл "сторонникам Лукашенко" выходить под пули?Должности не получишь, героем не станешь.Да ну?В США, у Трампа сумасшедшая охрана, снайперы на крышаъ и всё такое.Вы будете утверждать, что Трамп -захватид Власть силой и защищается от американцев?Шоу, обычное шоу... Кто-то подсказал идею эту.Кто-то, не сильно умный.Так Вы не стройте иллюзий, что "наверху" - умнейшие и лучшие из лучших сидят!Там карьеристы, обычно, которые "поют на уши Лидеру то, что он хочет слышать"!Помню, былл такое выражение: