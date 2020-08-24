Это вряд ли. Ты же сам видишь, насколько мой интерес к событиям в Беларуси невелик. Вообще эта ветка похожа на советы новичкам от бывалых, как правильно устраивать революции
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Додано: Пон 24 сер, 2020 16:23
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:30
Здесь, всё точно сказано!
21-й век, капитализм! Всему есть своя цена!
Дайте по 100 баксов в сутки, появятся сторонники.
Вот только не надо втирать "дичь" о том, что у нас- все стояли за Идею!
Все Лидеры ЕвроМайдана, после Победы онного - получили Должность, Положение или "депутатские полномочия".
Так что, в Беларуси, вполне понятно, за что Оппозиция вышла против Луки!
За возможность поучаствовать в приватизации беларусских предприятий, распиле госсобственности, получить должность в "новом послелукашенковском правительстве".
Вопрос к Вам!
Какой смысл "сторонникам Лукашенко" выходить под пули?
Должности не получишь, героем не станешь.
Да ну?
В США, у Трампа сумасшедшая охрана, снайперы на крышаъ и всё такое.
Вы будете утверждать, что Трамп -захватид Власть силой и защищается от американцев?
Шоу, обычное шоу... Кто-то подсказал идею эту.
Кто-то, не сильно умный.
Так Вы не стройте иллюзий, что "наверху" - умнейшие и лучшие из лучших сидят!
Там карьеристы, обычно, которые "поют на уши Лидеру то, что он хочет слышать"!
Помню, былл такое выражение:
Ничего с детства не умел делать, плохо учился и был тупым, пришлось идти в политики, только там можно себя реализовать!
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:31
Індекс щастя:
95 Україна 38.1
...
104 Білорусь 35.7
...
108 Росія 34.5
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:34
Replay
Ок. Я зрозумів що життя в Україні на рівні Африки.
Дайте порівняння життя Білорусії і Росії. Де краще жити?
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:56
Ты читать умеешь? или только писать ?
Где эти 80% сторонников Луки, что их даже за деньги с трудом наскребли ?
И не меряй всё деньгами, не суди о людях по себе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:57
Ну так свали с этой ветки, если интерес невелик.
А то у тебя интерес невелик, а строчишь с утра до вечера
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:04
Врунишка, ты тут едва ли 5 моих сообщений насчитаешь. С утра до вечера строчишь ты!
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:49
Re: Політична ситуація в Білорусі
Видите как с 2009 года поменялось многое.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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