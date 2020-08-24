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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:13
Нда... Венесуелізація Білорусі почалась і прискорюється. Там Мадуро хоч на наркотрафіку тримається, а Лукашенко на чому буде триматись? На калійних добривах?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:18
lapay написав:
Нда... Венесуелізація Білорусі почалась і прискорюється. Там Мадуро хоч на наркотрафіку тримається, а Лукашенко на чому буде триматись? На калійних добривах?
можно на штыках попробывать
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:25
19yuriy91 написав: lapay написав:
Нда... Венесуелізація Білорусі почалась і прискорюється. Там Мадуро хоч на наркотрафіку тримається, а Лукашенко на чому буде триматись? На калійних добривах?
можно на штыках попробывать
Для цього треба багнети взяти в долю, як це зробив Мадуро, хоч формування білоруської хунти цілком можливо, особливо, якщо армію замажуть кров"ю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:36
freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав:
Еше одно очень важное отличие в индексе счастья
Мировой индекс счастья – 2020
1.
Финляндия
2.
Дания
3.
Швейцария
4.
Исландия
5.
Норвегия
...
75.
Беларусь
...
123.
Украина
Індекс щастя:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 1%82%D1%8F
95 Україна 38.1
...
104 Білорусь 35.7
...
108 Росія 34.5
Видите как с 2009 года поменялось многое.
Нічого не помінялось. Просто ви шукаєте погане, а я хороше.
Ось індекс за 2016:70 Украина 26.4
102 Беларусь 21.7
116 Россия 18.7https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:36
Из 6 найденных 1 (1-е по счету) пустое - я его сам удалил, и 1 (3-е по счету) - замечание о стилистической ошибке собеседника. Смешный ты, порохоботский ИТАР-ТАСС
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 24 сер, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:37
lapay написав: 19yuriy91 написав: lapay написав:
Нда... Венесуелізація Білорусі почалась і прискорюється. Там Мадуро хоч на наркотрафіку тримається, а Лукашенко на чому буде триматись? На калійних добривах?
можно на штыках попробывать
Для цього треба багнети взяти в долю, як це зробив Мадуро, хоч формування білоруської хунти цілком можливо, особливо, якщо армію замажуть кров"ю.
белорусские партизаны знают своё дело
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:40
lapay написав: 19yuriy91 написав: lapay написав:
Нда... Венесуелізація Білорусі почалась і прискорюється. Там Мадуро хоч на наркотрафіку тримається, а Лукашенко на чому буде триматись? На калійних добривах?
можно на штыках попробывать
Для цього треба багнети взяти в долю, як це зробив Мадуро, хоч формування білоруської хунти цілком можливо, особливо, якщо армію замажуть кров"ю.
Министр обороны Беларуси угрожает участникам акций военной силойhttps://www.ukrinform.ru/rubric-world/3 ... siloj.html
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:56
Мизантрóп написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
можно на штыках попробывать
Для цього треба багнети взяти в долю, як це зробив Мадуро, хоч формування білоруської хунти цілком можливо, особливо, якщо армію замажуть кров"ю.
белорусские партизаны знают своё дело
дела минувших дней....
это как нащадки грозных викингов стали одними из главных толерастов
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