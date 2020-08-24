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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:10
19yuriy91 написав: freeze написав:
Видите как много поменялось с 2016 года.
думаю, подобные рейтинги "ниочём"
это , как в присказке "люди женятся, ипутся, а тут не во что обуться"
Тенденции все таки эти рейтинги отображают, на вершине
действительно благополучные страны, а в конце Афганистан с Сомали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:21
freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:
Видите как много поменялось с 2016 года.
думаю, подобные рейтинги "ниочём"
это , как в присказке "люди женятся, ипутся, а тут не во что обуться"
Тенденции все таки эти рейтинги отображают, на вершине
действительно благополучные страны, а в конце Афганистан с Сомали.
со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28
19yuriy91 написав:
со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.
Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:41
freeze написав: 19yuriy91 написав:
со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.
Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.
предполагаю, что в дурках этот рейтинг вообще б зашкаливал.
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