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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:10

Re: Політична ситуація в Білорусі

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Видите как много поменялось с 2016 года.


думаю, подобные рейтинги "ниочём"

это , как в присказке "люди женятся, ипутся, а тут не во что обуться"


Тенденции все таки эти рейтинги отображают, на вершине
действительно благополучные страны, а в конце Афганистан с Сомали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:21

  freeze написав:
19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Видите как много поменялось с 2016 года.


думаю, подобные рейтинги "ниочём"

это , как в присказке "люди женятся, ипутся, а тут не во что обуться"


Тенденции все таки эти рейтинги отображают, на вершине
действительно благополучные страны, а в конце Афганистан с Сомали.


со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28

  19yuriy91 написав:со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.


Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлень: 18162
З нами з: 02.07.14
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:41

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.


Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.


предполагаю, что в дурках этот рейтинг вообще б зашкаливал.
19yuriy91
 
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  #<1 ... 76777879
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