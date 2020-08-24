Додано: Вів 25 сер, 2020 00:27

По Вашему вопросу "где сторонники Бацьки".Да дома сидят или на работе!Аналогично и в США, и в ЕС и в Украине!Тут, Вы согласны?Если народ замечает массовые нарушения, фальсификации, то проводится фото-видеофиксация массоввх(подчёркиваю, массовых нарушений), всё систематизируется оппозицией и в век интернета, этот вопрос выносится на обсуждение!Организованная оппозиция, создаёт свою Партию, пишет Программу, которую поддерживает та или иная часть общества и выставляет своих кандидатов на выборах, депутатов, в местные органы власти и пр.В Беларуси, всё наоборот!У оппозиции нет Внятной программы, кроме как "Лукашенко-Геть!"И таки ответ на Ваш вопрос, на базе написанного Выше!Для защиты "голосов избирателей", существует Власть! Существует за счёт налогов, между проч.Вы логику включайте!Если не демократические Выборы и не ЗАКОН будут решать, кто Прав а кто нет, если Решение Вопросов перенесём в практику периода "до нашей эры", ну... тогда Президентом станет тот, у кого больше танков, самолётов, ядерных боеголовок и пр.А что?Приезжает такой Ахметов, на Крещатик, с дивизией морпехов, а ему навстречу армия Коломойского! И понеслась, "майдан Рината против майдана Бени"!Кто не спрятался в бомбоубежище, ну... не повезло!Есть Выборы?Есть!Избрали Лукашенко?Избрали!Если накрутили 80 процентов голосов, простите, это на каждом участке - более половины фальсификаций? Такое - не утаишь!Есть видео-фото документы массовых фальсификаций?Обнародуйте!