Тенденции все таки эти рейтинги отображают, на вершине
действительно благополучные страны, а в конце Афганистан с Сомали.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:10
Re: Політична ситуація в Білорусі
Тенденции все таки эти рейтинги отображают, на вершине
действительно благополучные страны, а в конце Афганистан с Сомали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:21
со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28
Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:41
предполагаю, что в дурках этот рейтинг вообще б зашкаливал.
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:27
pesikot
По Вашему вопросу "где сторонники Бацьки".
Да дома сидят или на работе!
Если предположить, что в Беларуси народовластие, то народ - приходит на Выборы и отдаёт свой голос за того или иного кандидата!
Аналогично и в США, и в ЕС и в Украине!
Тут, Вы согласны?
Если народ замечает массовые нарушения, фальсификации, то проводится фото-видеофиксация массоввх(подчёркиваю, массовых нарушений), всё систематизируется оппозицией и в век интернета, этот вопрос выносится на обсуждение!
Организованная оппозиция, создаёт свою Партию, пишет Программу, которую поддерживает та или иная часть общества и выставляет своих кандидатов на выборах, депутатов, в местные органы власти и пр.
Простите, так - во всём мире!
Подчёркиваю, оппозиция в США не призывает "Свергнуть силовыми методами Трампа", а конкурирует с ним программой, идеологией и пр.
В Беларуси, всё наоборот!
У оппозиции нет Внятной программы, кроме как "Лукашенко-Геть!"
И таки ответ на Ваш вопрос, на базе написанного Выше!
У меня бизнес, семья, вот и "наукой"(техника) немного занимаюсь, аки хобби и мне больше нечего делать, как бежать на майданы и защищать "свой голос" на Выборах!
Для защиты "голосов избирателей", существует Власть! Существует за счёт налогов, между проч.
Вы логику включайте!
Если не демократические Выборы и не ЗАКОН будут решать, кто Прав а кто нет, если Решение Вопросов перенесём в практику периода "до нашей эры", ну... тогда Президентом станет тот, у кого больше танков, самолётов, ядерных боеголовок и пр.
А что?
Приезжает такой Ахметов, на Крещатик, с дивизией морпехов, а ему навстречу армия Коломойского! И понеслась, "майдан Рината против майдана Бени"!
Кто не спрятался в бомбоубежище, ну... не повезло!
Есть Выборы?
Есть!
Избрали Лукашенко?
Избрали!
Если накрутили 80 процентов голосов, простите, это на каждом участке - более половины фальсификаций? Такое - не утаишь!
Есть видео-фото документы массовых фальсификаций?
Обнародуйте!
Востаннє редагувалось Replay в Вів 25 сер, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:31
19yuriy91
Стопроцентов!
Как говорил Великий Соломон: Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Это из Екклезиаста, Проповедника, советую, Гениальнейшая Книга!
Так что, если взрослый человек Счастлив, увы... он или безнадёжно глуп или же пьян(под наркотой)...
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:09
Я думал вы умный человек, а вы оказывается идиот.
Есть урна. В ней, допустим, 600 за Тихановскую, 300 за Луку. Голова комиссии пишет итоговый протокол: 800 за Луку, 100 за Тихановскую. Все.
КАКИЕ могут быть видео-фото документы в такой ситуации?
*Такое делается ГОДАМИ! Это вам не Украина и даже не Россия.
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:39
andrijk777
Скажите, вот выделенная Вами фраза, могла быть написана адекватным человеком?
Переход на личности, вместо конструктивного обсуждения, обусловлен низким интеллектом, который напрямую связан с Логикой!
Что казать? Сочувствую!
По теме Лукащенко!
В 2015-м году, за него, типа "проголосовало" более 80% и Запад признал Выборы демократичными и Честными!
Вы хотите сказать, что за 4-года, могло так резко измениться отношение к Лукашенко со стороны населения? Или и тогда были 80% фальсификаций?
Что случилось в Беларуси за эти годы?
И главное!
Если у Лукашенко было меньше, чем у Тихановской, как утверждает оппозиция, то зафиксировать массовые нарушения, мог любой член Комиссии, настроенный оппозиционно и выложить инкогнито в интернет!
А вот после Беломайдана, раскрутив протесты, естественно - рейтинг Лукашенко, падает!
Вспоминает 2004-й год, Майдан и перевыборы (3-й тур).
Даже нет сомнений, что несмотря на фальсификации Януковоща, во втором туре, рейтинг Ющенко был не намного выше рейтинга Януковича...
А вот в третьем туре, после того, как Майдан раскрутили во всех СМИ, когда "отравленный Ющенко" - стал сакральной Жертвой, очень многие, ранее не голосовавшие вообще, поддержали Ющенко!
Прикольно то, что уже в 2010-м, злой Янык, каким то образом, победил Ющенко!
Вы вспомните это всё!
Поймите, что манипулировать народом, не так и сложно!
Сказки славянские - для славян писаны!
Добро и Зло!
Осталось назначить, кто "Добро" и кто "Зло"!
Добро - всегда побеждает Зло!
Воины Света, будут бороться за Добро!
И каждый, хочет быть "Воином Света" и отомстить за Мученников-братьев!
Классика!
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