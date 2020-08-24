Додано: Вів 25 сер, 2020 01:39

Я думал вы умный человек, а вы оказывается идиот.

Скажите, вот выделенная Вами фраза, могла быть написана адекватным человеком?Переход на личности, вместо конструктивного обсуждения, обусловлен низким интеллектом, который напрямую связан с Логикой!Что казать? Сочувствую!По теме Лукащенко!В 2015-м году, за него, типа "проголосовало" более 80% и Запад признал Выборы демократичными и Честными!Вы хотите сказать, что за 4-года, могло так резко измениться отношение к Лукашенко со стороны населения? Или и тогда были 80% фальсификаций?Что случилось в Беларуси за эти годы?И главное!Если у Лукашенко было меньше, чем у Тихановской, как утверждает оппозиция, то зафиксировать массовые нарушения, мог любой член Комиссии, настроенный оппозиционно и выложить инкогнито в интернет!А вот после Беломайдана, раскрутив протесты, естественно - рейтинг Лукашенко, падает!Вспоминает 2004-й год, Майдан и перевыборы (3-й тур).Даже нет сомнений, что несмотря на фальсификации Януковоща, во втором туре, рейтинг Ющенко был не намного выше рейтинга Януковича...А вот в третьем туре, после того, как Майдан раскрутили во всех СМИ, когда "отравленный Ющенко" - стал сакральной Жертвой, очень многие, ранее не голосовавшие вообще, поддержали Ющенко!Прикольно то, что уже в 2010-м, злой Янык, каким то образом, победил Ющенко!Вы вспомните это всё!Сказки славянские - для славян писаны!Добро и Зло!Осталось назначить, кто "Добро" и кто "Зло"!Добро - всегда побеждает Зло!Воины Света, будут бороться за Добро!И каждый, хочет быть "Воином Света" и отомстить за Мученников-братьев!Классика!