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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28

  19yuriy91 написав:со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.


Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:41

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:со странами, находящимися на "противоположных полюсах" развития, действует.
а так....всё очень условно.
будет тв трындеть постоянно, как в стране хорошо - люди и будут счастливы, какой то % по крайней мере.
у меня знакомый из воронежа заявил - я счастлив, что моя семья находится под защитой росармии.
и всё, он счастлив, а я б его в дурку направил провериться.


Это есть рейтинг ощущения счастья, поэтому тут к этому рейтингу нет ни одной претензии. Почему люди ощущают себя счастливыми, это предмет рейтингом счастья не обсуждается.


предполагаю, что в дурках этот рейтинг вообще б зашкаливал.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:27

pesikot
По Вашему вопросу "где сторонники Бацьки".

Да дома сидят или на работе!

Если предположить, что в Беларуси народовластие, то народ - приходит на Выборы и отдаёт свой голос за того или иного кандидата!

Аналогично и в США, и в ЕС и в Украине!


Тут, Вы согласны?

Если народ замечает массовые нарушения, фальсификации, то проводится фото-видеофиксация массоввх(подчёркиваю, массовых нарушений), всё систематизируется оппозицией и в век интернета, этот вопрос выносится на обсуждение!

Организованная оппозиция, создаёт свою Партию, пишет Программу, которую поддерживает та или иная часть общества и выставляет своих кандидатов на выборах, депутатов, в местные органы власти и пр.

Простите, так - во всём мире!
Подчёркиваю, оппозиция в США не призывает "Свергнуть силовыми методами Трампа", а конкурирует с ним программой, идеологией и пр.

В Беларуси, всё наоборот!
У оппозиции нет Внятной программы, кроме как "Лукашенко-Геть!" :D


И таки ответ на Ваш вопрос, на базе написанного Выше!
У меня бизнес, семья, вот и "наукой"(техника) немного занимаюсь, аки хобби и мне больше нечего делать, как бежать на майданы и защищать "свой голос" на Выборах!
Для защиты "голосов избирателей", существует Власть! Существует за счёт налогов, между проч.

Вы логику включайте!
Если не демократические Выборы и не ЗАКОН будут решать, кто Прав а кто нет, если Решение Вопросов перенесём в практику периода "до нашей эры", ну... тогда Президентом станет тот, у кого больше танков, самолётов, ядерных боеголовок и пр. :D

А что?
Приезжает такой Ахметов, на Крещатик, с дивизией морпехов, а ему навстречу армия Коломойского! И понеслась, "майдан Рината против майдана Бени"!
Кто не спрятался в бомбоубежище, ну... не повезло! :D

Есть Выборы?
Есть!
Избрали Лукашенко?
Избрали!
Если накрутили 80 процентов голосов, простите, это на каждом участке - более половины фальсификаций? Такое - не утаишь! :D
Есть видео-фото документы массовых фальсификаций?

Обнародуйте!
Востаннє редагувалось Replay в Вів 25 сер, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:31

19yuriy91
Стопроцентов!
Как говорил Великий Соломон: Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

Это из Екклезиаста, Проповедника, советую, Гениальнейшая Книга!


Так что, если взрослый человек Счастлив, увы... он или безнадёжно глуп или же пьян(под наркотой)... :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:09

  Replay написав:Есть Выборы?
Есть!
Избрали Лукашенко?
Избрали!
Если накрутили 80 процентов голосов, простите, это на каждом участке - более половины фальсификаций? Такое - не утаишь! :D
Есть видео-фото документы массовых фальсификаций?

Обнародуйте!


Я думал вы умный человек, а вы оказывается идиот.

Есть урна. В ней, допустим, 600 за Тихановскую, 300 за Луку. Голова комиссии пишет итоговый протокол: 800 за Луку, 100 за Тихановскую. Все.
КАКИЕ могут быть видео-фото документы в такой ситуации?
*Такое делается ГОДАМИ! Это вам не Украина и даже не Россия.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:39

andrijk777
Я думал вы умный человек, а вы оказывается идиот.

Скажите, вот выделенная Вами фраза, могла быть написана адекватным человеком?
Переход на личности, вместо конструктивного обсуждения, обусловлен низким интеллектом, который напрямую связан с Логикой!
Что казать? Сочувствую!

По теме Лукащенко!

В 2015-м году, за него, типа "проголосовало" более 80% и Запад признал Выборы демократичными и Честными!
Вы хотите сказать, что за 4-года, могло так резко измениться отношение к Лукашенко со стороны населения? Или и тогда были 80% фальсификаций?
Что случилось в Беларуси за эти годы?

И главное!
Если у Лукашенко было меньше, чем у Тихановской, как утверждает оппозиция, то зафиксировать массовые нарушения, мог любой член Комиссии, настроенный оппозиционно и выложить инкогнито в интернет! :D

А вот после Беломайдана, раскрутив протесты, естественно - рейтинг Лукашенко, падает! :D

Вспоминает 2004-й год, Майдан и перевыборы (3-й тур).
Даже нет сомнений, что несмотря на фальсификации Януковоща, во втором туре, рейтинг Ющенко был не намного выше рейтинга Януковича...
А вот в третьем туре, после того, как Майдан раскрутили во всех СМИ, когда "отравленный Ющенко" - стал сакральной Жертвой, очень многие, ранее не голосовавшие вообще, поддержали Ющенко! :D
Прикольно то, что уже в 2010-м, злой Янык, каким то образом, победил Ющенко!


Вы вспомните это всё!
Поймите, что манипулировать народом, не так и сложно!
Сказки славянские - для славян писаны!
Добро и Зло!
Осталось назначить, кто "Добро" и кто "Зло"!
Добро - всегда побеждает Зло!
Воины Света, будут бороться за Добро!
И каждый, хочет быть "Воином Света" и отомстить за Мученников-братьев! :D

Классика!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 08:14

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Организованная оппозиция, создаёт свою Партию, пишет Программу, которую поддерживает та или иная часть общества и выставляет своих кандидатов на выборах, депутатов, в местные органы власти и пр.

Простите, так - во всём мире!
Подчёркиваю, оппозиция в США не призывает "Свергнуть силовыми методами Трампа", а конкурирует с ним программой, идеологией и пр.

В Беларуси, всё наоборот!

Звісно, що навпаки, бо Білорусь не США, а Венесуела чи КНДР. Тут опозицію посадять або прикопають у лісополосі, а результати виборів сфальшують. Сусіди по МС (РФ і Казахстан) труїти конкурентів полюбляють, а колгоспник по простому - викрали, вивезли в ліс, мочканули і закопали. От така постсовкова демократія...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33

  lapay написав:
  Replay написав:Организованная оппозиция, создаёт свою Партию, пишет Программу, которую поддерживает та или иная часть общества и выставляет своих кандидатов на выборах, депутатов, в местные органы власти и пр.

Простите, так - во всём мире!
Подчёркиваю, оппозиция в США не призывает "Свергнуть силовыми методами Трампа", а конкурирует с ним программой, идеологией и пр.

В Беларуси, всё наоборот!

Звісно, що навпаки, бо Білорусь не США, а Венесуела чи КНДР. Тут опозицію посадять або прикопають у лісополосі, а результати виборів сфальшують. Сусіди по МС (РФ і Казахстан) труїти конкурентів полюбляють, а колгоспник по простому - викрали, вивезли в ліс, мочканули і закопали. От така постсовкова демократія...


Это слишком большое преувеличение (приравнивание той же Беларуси к КНДР, или части пересичных, к рабам).

Беларуси до КНДР, а также ущемлению прав и свобод сябров до уровня рабов, как до небес.

В КНДР-ах есть или допустимы властью вот такие, как сегодня и раньше в Беларуси, протесты и выступления оппозиции?

Рабы)):
По данным, опубликованным на сайте Еврокомиссии, в минувшем году граждане Белоруссии получили около 700 тыс. шенгенских виз и более 10 тыс. виз с ограниченным территориальным действием, так называемых "национальных". На тысячу белорусов пришлось 73 шенгенских визы – и это самый высокий показатель в мире.

"К родственникам, на могилы предков едут. Конечно, шопинг, бизнес, Европейский гуманитарный университет в Литве, где преимущественно обучаются белорусы. И близость столиц – до Варшавы и Вильнюса порой ближе, чем до своего областного центра, - говорит политолог Денис Мельянцов. - У молодежи модно стало ездить в соседние столицы на концерты, выставки, соревнования. И отдых на Балтике теперь гораздо популярнее, чем отдых в Крыму".
ttps://www.bbc.com/russian/internationa ... _melnichuk
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:34

  Replay написав:andrijk777
Я думал вы умный человек, а вы оказывается идиот.

Скажите, вот выделенная Вами фраза, могла быть написана адекватным человеком?
Переход на личности, вместо конструктивного обсуждения, обусловлен низким интеллектом, который напрямую связан с Логикой!
Что казать? Сочувствую!

Так можна писати, тому що ви позиціонуєте себе як знавця Білорусії, у вас є знайомі в Білорусії, ви знаєте про їх медицину, комунальні і т.д.
Але чомусь про вибори не знаєте нічого. Просто нуль.
Звідси я роблю висновок що і про райське життя в Білорусії - це так само ваше уявлення, а не реалії Білорусії.

  Replay написав:По теме Лукащенко!

В 2015-м году, за него, типа "проголосовало" более 80% и Запад признал Выборы демократичными и Честными!
Вы хотите сказать, что за 4-года, могло так резко измениться отношение к Лукашенко со стороны населения? Или и тогда были 80% фальсификаций?
Что случилось в Беларуси за эти годы?

Брехня! Захід не признав чесними і демократичними вибори 2015 року.
Вики:
Миссия ОБСЕ по итогам наблюдения пришла к выводу о том, что демократические выборы в Белоруссии не состоялись

Захід просто "прийняв реальність", тому що на відміну від 2010 не було протестів. Точніше протести були, але вони не були масовими.

Ще раз, якщо до ви не зрозуміли з першого разу - УСІ ВИБОРИ В БІЛОРУСІЇ ПІСЛЯ 1994 РОКУ Є СФАЛЬСИФІКОВАНИМИ. Це вам скаже будь-який білорус(який хоча б трохи цікавиться цим питанням).
  Replay написав:И главное!
Если у Лукашенко было меньше, чем у Тихановской, как утверждает оппозиция, то зафиксировать массовые нарушения, мог любой член Комиссии, настроенный оппозиционно и выложить инкогнито в интернет! :D

Ви вдруге підтвердили фразу, яку я написав спочатку!

Есть урна. В ней, допустим, 600 за Тихановскую, 300 за Луку. Голова комиссии пишет итоговый протокол: 800 за Луку, 100 за Тихановскую.

Що має викладати в інтернет опозиційний член комісії?
І ще - це вам не Україна!!! Там комісії вже сформовані роками(24 роки незмінний глава ЦВК - Ярмошина). В комісіях немає "опозиційних" членів.
І декілька комісій(біля 10) опублікували чесні результати! Почитайте для саморозвитку які там результати. Один голова такої комісії вже знайдений мертвим в лісопосадці.
Ось ви нічого цього не знаєте, але строчите простині, ніби знавець Білорусії.
  Replay написав:А вот после Беломайдана, раскрутив протесты, естественно - рейтинг Лукашенко, падает! :D

Вспоминает 2004-й год, Майдан и перевыборы (3-й тур).
Даже нет сомнений, что несмотря на фальсификации Януковоща, во втором туре, рейтинг Ющенко был не намного выше рейтинга Януковича...
А вот в третьем туре, после того, как Майдан раскрутили во всех СМИ, когда "отравленный Ющенко" - стал сакральной Жертвой, очень многие, ранее не голосовавшие вообще, поддержали Ющенко! :D
Прикольно то, что уже в 2010-м, злой Янык, каким то образом, победил Ющенко!

Так в 3 турі(чесному) за Яника проголосувало 44%! Що вам не зрозуміло? Як 44% перетворилось в 50%+.
Це, звичайно "злой Янык, каким то чудесным образом, победил Ющенко!"
Повторюю вам в 10 раз. Білорусь це вам не Україна!!! Там все ТОТАЛЬНО сфальсифіковано! ТОТАЛЬНО! Вище я написав як.
andrijk777
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