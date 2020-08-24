Так в 3 турі(чесному) за Яника проголосувало 44%! Що вам не зрозуміло? Як 44% перетворилось в 50%+. Це, звичайно "злой Янык, каким то чудесным образом, победил Ющенко!" Повторюю вам в 10 раз. Білорусь це вам не Україна!!! Там все ТОТАЛЬНО сфальсифіковано! ТОТАЛЬНО! Вище я написав як.
Ужас как всё у Вас запущено! Во втором туре, по решениям ЦВК - победил Янукович! Так было? Собрали Майдан, озвучили массовые фальсификации! Помните? Назначили 3-й тур, кстати - вопреки Конституции. Прекрасно! И уже в третьем туре, Янык набрал - "всего 44%"
Вопрос к Вам! Какая вероятность того, что все - проголосовавшие во втором туре за Януковича, пришли на 3-й тур и проголосовали... опять за Януковича?
Отвечаю. Более трети избирателей, голосовавших во втором туре за Януковича, проголосовали в третьем(дополнительном) туре - за Ющенко!
Почему? Потому, что был Майдан и по всех СМИ, прошла обработка начеления "программирование мозгов", мол "Янукович - фальсификатор, отравитель Ющенко, убийца и мародёр, поедатель маленьких детей" и "все, кто будет голосовать за Януковича - лошары!"
Помните, "кто не скаче - той москаль!" и... народ начинает прыгать! Логично! Кто же хочет, чтобы тебя - записали в "москалi" и били, чморили?
Таким образом, уже сейчас, если провести перевыборы в Беларуси, не менее трети тех беларусов, которые голосовали за Бацьку две недели назад, в случае перевыборов -проголосуют уже против Бацьки!
Прикольно то, что если Бацька победит и при повторных выборах, можно объявить снова о фальсификациях, устроить массовые протесты и провести четвёртые, пятые, десятые выборы... до тех пор, пока в мозгах всех беларусов, при упоминании Лукащенко - не будет возникать образ Диявола!
На славянах -очень легко отрабатыать "нейропрограммирование". Славяне, веками воспитывались "совестными, честными и покорными", "любителями Правды и Справедливости", культивировалось "сострадание" и "взаимопомощь". В 21-м веке, всё вышеперечисленное - соответствует, на самом деле, Реальному ЛОХУ! Лоху с большой буквы! Жирному такому, лошаре!
Именно поэтому, когда только начались протесты в Беларуси, я сразу сказал "Беларуси капец, бацьку снесут, вопрос времени"
Есть урна. В ней, допустим, 600 за Тихановскую, 300 за Луку. Голова комиссии пишет итоговый протокол: 800 за Луку, 100 за Тихановскую.
При пересчёте голосов из "урны", все члены комиссии знают Реальное соотношение голосов! Присутствуют при пересчёте! Нажать кнопку диктофона "запись", во время обсуждения - может любой член комиссии! При желании, можно и сфотографировать стопки бумаг.
только не рассказывайте, что среди тысяч членов комиссий по всей стране, не нашлось сотни "Патриотов"!
Фальсификации - конечно есть! Но, основная Фальсификация в том, что среди Конкурентов у Бацьки на выборах, НЕТ достойного кандидата!
А знаете, почему нет кандидата? Не потому, что Бацька всех пересажал! Можете послушать выступления тех, кого он посадил, там такой же МРАК, как с Тихановской-Тихановским! Их просто НЕТ! Нет в Беларуси вменяемой оппозиции! Они бы, ещё Геннадия Горина(погуглите) в кандидаты от оппозиции подали!
И вот, получили, что в Беларуси, где нет реальной оппозиции, поддерживаемой народом, нет Программы у оппозиции и идеологии, нужно было сменить власть!
Как? Устроить "они же бьют наших детей", с жертвами и пр., заставить Бацьку применить силу и демонизировать его!
Классика!
Вы, в детстве, помните, как обычно было? Сидит два брата за столом, отец отвернулся... один брат другому в бок "Тыць"... Обиженный начинает давать сдачу, отец поворачивается..."Шо тут таке?" и ..наказывает не того, кто в бок "Тыця" а того, кто сдачу даёт!
Не важно, КТО начал протест! Важны - Последствия!
Важное уточнение! Если бы беларусы, украинцы, да и русские, воспитывались в духе Пятикнижия, подобные "разводы" толпы- были бы малореальны, т.к. одна из важнейших Идей Писания в том, что "ищи, кому выгодно то или иное действие", оценивай последствия для себя, а после, принимай решение!"
Увы... Славяне, не умеют "играть в шахматы", они не ищут "Зачем нужен беломайдан" и "к чему он приведёт"! Славяне эмоционально хватают "вилы" и бегут "свергать царя", громить, убивать, крушить... потом сидят на развалинах и думают, "И Шо это было?" ------ Именно потому, что "мы-славяне", здесь непрерывные войны, беспредел и пр. и Чудесная Земля, расположенная в супервыгодном месте, с кучей полезных ископаемых и прекрасной плодородностью, населена нищими людьми, вынужденными ездить по всему миру на Заробитки, чтобы с голоду не умереть!
Что может спасти Славян? Страшные слова скажу! Царь(Гетьман ... и т.д.), который возьмёт на себя ответственность за развитие страны, на десятки лет, обладающий полной властью! Он не будет заинтересован в разграблении страны сегодня, т.к. ему нужно и завтра, чтобы страна существовала! Разница с нынешними - налицо! Нынешние, приходят..грабят и безответственно уходят "на пенсию"!
Вот Лукашенко, фактически - такой Царь, Гетьман, для Беларуси! Допусти он к власти Оппозицию, та разворует всё, что сможет и "уедет на ПМЖ в Европу" а на её место, прийдут новые "оппозиции", которые будут дальше грабить... вывозить и пр.
я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит . Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
yama написав:я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит . Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
Що ви не розумієте??? По різним оцінкам: Лука набрав 20-30% Тихановська - 60-70% ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК??? Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою! Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все. Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу.
yama написав:вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Тому що понти дорожче за гроші. Янукович теж міг би звільнити Захарченко, і все б в нас заглохло. Путін теж міг би повернути хабаровського губернатора, але не можуть диктатори дати слабину, на вимогу народу. Не може плебс вказувати царю, що робити, інакше ослабне царська влада, а вони без тотальної влади (контроля) не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ну и, у Бацьки - проблема с ЧСВ, таки присутствует. Мания Величия! Он считает, что если Трамп, Байден, Меркель, Макрон и пр., могут выдвигать ему требования, мол "проведи перевыборы", то этим - они его Унижают, а вместе с ним - унижают и Беларусь!
Ну, по аналогии с соседями! Вот Вы, к примеру, как отнесётесь к тому, что Ваши соседи, из соседнего дома, будут рассказывать Вам, как воспитывать своего несовершеннолетнего сына? Ну да, пошлёте в сад таких соседей! Особенно, если у самих соседей, дети наркоманы и лесбиянки!
НО! Лукашенко никак не может понять, что его "соседи" - ездяют на Бентлях а он, на "собарожце"! Нет у Лукашенко Ядерного Оружия, нет миллионной армии, нет влияния на мировые СМИ, интернет и пр. Поэтому, мочить негров в США или жёлтые каски в ЕС, можно... а усмирять протесты в Беларуси, нельзя...