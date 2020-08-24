Додано: Вів 25 сер, 2020 12:32

Есть урна. В ней, допустим, 600 за Тихановскую, 300 за Луку. Голова комиссии пишет итоговый протокол: 800 за Луку, 100 за Тихановскую.

При пересчёте голосов из "урны", все члены комиссии знают Реальное соотношение голосов!Присутствуют при пересчёте!Нажать кнопку диктофона "запись", во время обсуждения - может любой член комиссии!При желании, можно и сфотографировать стопки бумаг.только не рассказывайте, что среди тысяч членов комиссий по всей стране, не нашлось сотни "Патриотов"!Фальсификации - конечно есть!Но,А знаете, почему нет кандидата?Не потому, что Бацька всех пересажал! Можете послушать выступления тех, кого он посадил, там такой же МРАК, как с Тихановской-Тихановским!Их просто НЕТ! Нет в Беларуси вменяемой оппозиции!Они бы, ещё Геннадия Горина(погуглите) в кандидаты от оппозиции подали!И вот, получили, что в Беларуси, где нет реальной оппозиции, поддерживаемой народом, нет Программы у оппозиции и идеологии, нужно было сменить власть!Как? Устроить "они же бьют наших детей", с жертвами и пр., заставить Бацьку применить силу и демонизировать его!Классика!Вы, в детстве, помните, как обычно было?Сидит два брата за столом, отец отвернулся... один брат другому в бок "Тыць"...Обиженный начинает давать сдачу, отец поворачивается..."Шо тут таке?" и ..наказывает не того, кто в бок "Тыця" а того, кто сдачу даёт!Важное уточнение!Если бы беларусы, украинцы, да и русские, воспитывались в духе Пятикнижия, подобные "разводы" толпы- были бы малореальны, т.к. одна из важнейших Идей Писания в том, чтоУвы... Славяне, не умеют "играть в шахматы", они не ищут "Зачем нужен беломайдан" и "к чему он приведёт"!Славяне эмоционально хватают "вилы" и бегут "свергать царя", громить, убивать, крушить... потом сидят на развалинах и думают, "И Шо это было?"------Именно потому, что "мы-славяне", здесь непрерывные войны, беспредел и пр. и Чудесная Земля, расположенная в супервыгодном месте, с кучей полезных ископаемых и прекрасной плодородностью, населена нищими людьми, вынужденными ездить по всему миру на Заробитки, чтобы с голоду не умереть!Что может спасти Славян?Страшные слова скажу!Царь(Гетьман ... и т.д.), который возьмёт на себя ответственность за развитие страны, на десятки лет, обладающий полной властью!Он не будет заинтересован в разграблении страны сегодня, т.к. ему нужно и завтра, чтобы страна существовала!Разница с нынешними - налицо!Нынешние, приходят..грабят и безответственно уходят "на пенсию"!Вот Лукашенко, фактически - такой Царь, Гетьман, для Беларуси!Допусти он к власти Оппозицию, та разворует всё, что сможет и "уедет на ПМЖ в Европу" а на её место, прийдут новые "оппозиции", которые будут дальше грабить... вывозить и пр.