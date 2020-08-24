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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:16

andrijk777
Так в 3 турі(чесному) за Яника проголосувало 44%! Що вам не зрозуміло? Як 44% перетворилось в 50%+.
Це, звичайно "злой Янык, каким то чудесным образом, победил Ющенко!"
Повторюю вам в 10 раз. Білорусь це вам не Україна!!! Там все ТОТАЛЬНО сфальсифіковано! ТОТАЛЬНО! Вище я написав як.


Ужас как всё у Вас запущено!
Во втором туре, по решениям ЦВК - победил Янукович!
Так было?
Собрали Майдан, озвучили массовые фальсификации!
Помните?
Назначили 3-й тур, кстати - вопреки Конституции.
Прекрасно!
И уже в третьем туре, Янык набрал - "всего 44%"

Вопрос к Вам!
Какая вероятность того, что все - проголосовавшие во втором туре за Януковича, пришли на 3-й тур и проголосовали... опять за Януковича?

Отвечаю. Более трети избирателей, голосовавших во втором туре за Януковича, проголосовали в третьем(дополнительном) туре - за Ющенко!

Почему?
Потому, что был Майдан и по всех СМИ, прошла обработка начеления "программирование мозгов", мол "Янукович - фальсификатор, отравитель Ющенко, убийца и мародёр, поедатель маленьких детей" и "все, кто будет голосовать за Януковича - лошары!"

Помните, "кто не скаче - той москаль!" и... народ начинает прыгать!
Логично! Кто же хочет, чтобы тебя - записали в "москалi" и били, чморили? :D

Таким образом, уже сейчас, если провести перевыборы в Беларуси, не менее трети тех беларусов, которые голосовали за Бацьку две недели назад, в случае перевыборов -проголосуют уже против Бацьки!

Прикольно то, что если Бацька победит и при повторных выборах, можно объявить снова о фальсификациях, устроить массовые протесты и провести четвёртые, пятые, десятые выборы... до тех пор, пока в мозгах всех беларусов, при упоминании Лукащенко - не будет возникать образ Диявола! :D

На славянах -очень легко отрабатыать "нейропрограммирование".
Славяне, веками воспитывались "совестными, честными и покорными", "любителями Правды и Справедливости", культивировалось "сострадание" и "взаимопомощь".
В 21-м веке, всё вышеперечисленное - соответствует, на самом деле, Реальному ЛОХУ!
Лоху с большой буквы! Жирному такому, лошаре!

Именно поэтому, когда только начались протесты в Беларуси, я сразу сказал "Беларуси капец, бацьку снесут, вопрос времени" :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:32

andrijk777
Есть урна. В ней, допустим, 600 за Тихановскую, 300 за Луку. Голова комиссии пишет итоговый протокол: 800 за Луку, 100 за Тихановскую.

При пересчёте голосов из "урны", все члены комиссии знают Реальное соотношение голосов!
Присутствуют при пересчёте!
Нажать кнопку диктофона "запись", во время обсуждения - может любой член комиссии!
При желании, можно и сфотографировать стопки бумаг.

только не рассказывайте, что среди тысяч членов комиссий по всей стране, не нашлось сотни "Патриотов"!

Фальсификации - конечно есть!
Но, основная Фальсификация в том, что среди Конкурентов у Бацьки на выборах, НЕТ достойного кандидата!

А знаете, почему нет кандидата?
Не потому, что Бацька всех пересажал! Можете послушать выступления тех, кого он посадил, там такой же МРАК, как с Тихановской-Тихановским!
Их просто НЕТ! Нет в Беларуси вменяемой оппозиции!
Они бы, ещё Геннадия Горина(погуглите) в кандидаты от оппозиции подали! :D


И вот, получили, что в Беларуси, где нет реальной оппозиции, поддерживаемой народом, нет Программы у оппозиции и идеологии, нужно было сменить власть!

Как? Устроить "они же бьют наших детей", с жертвами и пр., заставить Бацьку применить силу и демонизировать его! :D

Классика!

Вы, в детстве, помните, как обычно было?
Сидит два брата за столом, отец отвернулся... один брат другому в бок "Тыць"...
Обиженный начинает давать сдачу, отец поворачивается..."Шо тут таке?" и ..наказывает не того, кто в бок "Тыця" а того, кто сдачу даёт!

Не важно, КТО начал протест!
Важны - Последствия!


Важное уточнение!
Если бы беларусы, украинцы, да и русские, воспитывались в духе Пятикнижия, подобные "разводы" толпы- были бы малореальны, т.к. одна из важнейших Идей Писания в том, что "ищи, кому выгодно то или иное действие", оценивай последствия для себя, а после, принимай решение!"

Увы... Славяне, не умеют "играть в шахматы", они не ищут "Зачем нужен беломайдан" и "к чему он приведёт"!
Славяне эмоционально хватают "вилы" и бегут "свергать царя", громить, убивать, крушить... потом сидят на развалинах и думают, "И Шо это было?" :D
------
Именно потому, что "мы-славяне", здесь непрерывные войны, беспредел и пр. и Чудесная Земля, расположенная в супервыгодном месте, с кучей полезных ископаемых и прекрасной плодородностью, населена нищими людьми, вынужденными ездить по всему миру на Заробитки, чтобы с голоду не умереть!


Что может спасти Славян?
Страшные слова скажу!
Царь(Гетьман ... и т.д.), который возьмёт на себя ответственность за развитие страны, на десятки лет, обладающий полной властью!
Он не будет заинтересован в разграблении страны сегодня, т.к. ему нужно и завтра, чтобы страна существовала!
Разница с нынешними - налицо!
Нынешние, приходят..грабят и безответственно уходят "на пенсию"! :D

Вот Лукашенко, фактически - такой Царь, Гетьман, для Беларуси!
Допусти он к власти Оппозицию, та разворует всё, что сможет и "уедет на ПМЖ в Европу" а на её место, прийдут новые "оппозиции", которые будут дальше грабить... вывозить и пр.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:54

Re: Політична ситуація в Білорусі

я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .
Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный :!:
Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:13

  yama написав:я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .
Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный :!:
Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .

Що ви не розумієте???
По різним оцінкам:
Лука набрав 20-30%
Тихановська - 60-70%
ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК???
Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою!
Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все.
Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

  yama написав:вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий

Тому що понти дорожче за гроші. Янукович теж міг би звільнити Захарченко, і все б в нас заглохло. Путін теж міг би повернути хабаровського губернатора, але не можуть диктатори дати слабину, на вимогу народу. Не може плебс вказувати царю, що робити, інакше ослабне царська влада, а вони без тотальної влади (контроля) не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:33

хороший анализ по рб
https://www.youtube.com/watch?v=RjGQSqF ... ig&index=1
с очень метко названными вещами :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:39

yama
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .

Предлагал Лукащенко пересчитать голоса.
https://gordonua.com/news/worldnews/luk ... 14135.html

Ну и, у Бацьки - проблема с ЧСВ, таки присутствует.
Мания Величия!
Он считает, что если Трамп, Байден, Меркель, Макрон и пр., могут выдвигать ему требования, мол "проведи перевыборы", то этим - они его Унижают, а вместе с ним - унижают и Беларусь!

Ну, по аналогии с соседями!
Вот Вы, к примеру, как отнесётесь к тому, что Ваши соседи, из соседнего дома, будут рассказывать Вам, как воспитывать своего несовершеннолетнего сына? :D
Ну да, пошлёте в сад таких соседей!
Особенно, если у самих соседей, дети наркоманы и лесбиянки! :D

НО!
Лукашенко никак не может понять, что его "соседи" - ездяют на Бентлях а он, на "собарожце"!
Нет у Лукашенко Ядерного Оружия, нет миллионной армии, нет влияния на мировые СМИ, интернет и пр.
Поэтому, мочить негров в США или жёлтые каски в ЕС, можно... а усмирять протесты в Беларуси, нельзя... :D
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