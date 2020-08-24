Так в 3 турі(чесному) за Яника проголосувало 44%! Що вам не зрозуміло? Як 44% перетворилось в 50%+. Це, звичайно "злой Янык, каким то чудесным образом, победил Ющенко!" Повторюю вам в 10 раз. Білорусь це вам не Україна!!! Там все ТОТАЛЬНО сфальсифіковано! ТОТАЛЬНО! Вище я написав як.
Ужас как всё у Вас запущено! Во втором туре, по решениям ЦВК - победил Янукович! Так было? Собрали Майдан, озвучили массовые фальсификации! Помните? Назначили 3-й тур, кстати - вопреки Конституции. Прекрасно! И уже в третьем туре, Янык набрал - "всего 44%"
Вопрос к Вам! Какая вероятность того, что все - проголосовавшие во втором туре за Януковича, пришли на 3-й тур и проголосовали... опять за Януковича?
Отвечаю. Более трети избирателей, голосовавших во втором туре за Януковича, проголосовали в третьем(дополнительном) туре - за Ющенко!
Почему? Потому, что был Майдан и по всех СМИ, прошла обработка начеления "программирование мозгов", мол "Янукович - фальсификатор, отравитель Ющенко, убийца и мародёр, поедатель маленьких детей" и "все, кто будет голосовать за Януковича - лошары!"
Помните, "кто не скаче - той москаль!" и... народ начинает прыгать! Логично! Кто же хочет, чтобы тебя - записали в "москалi" и били, чморили?
Таким образом, уже сейчас, если провести перевыборы в Беларуси, не менее трети тех беларусов, которые голосовали за Бацьку две недели назад, в случае перевыборов -проголосуют уже против Бацьки!
Прикольно то, что если Бацька победит и при повторных выборах, можно объявить снова о фальсификациях, устроить массовые протесты и провести четвёртые, пятые, десятые выборы... до тех пор, пока в мозгах всех беларусов, при упоминании Лукащенко - не будет возникать образ Диявола!
На славянах -очень легко отрабатыать "нейропрограммирование". Славяне, веками воспитывались "совестными, честными и покорными", "любителями Правды и Справедливости", культивировалось "сострадание" и "взаимопомощь". В 21-м веке, всё вышеперечисленное - соответствует, на самом деле, Реальному ЛОХУ! Лоху с большой буквы! Жирному такому, лошаре!
Именно поэтому, когда только начались протесты в Беларуси, я сразу сказал "Беларуси капец, бацьку снесут, вопрос времени"
я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит . Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
yama написав:я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит . Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
Що ви не розумієте??? По різним оцінкам: Лука набрав 20-30% Тихановська - 60-70% ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК??? Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою! Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все. Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу.
yama написав:вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Тому що понти дорожче за гроші. Янукович теж міг би звільнити Захарченко, і все б в нас заглохло. Путін теж міг би повернути хабаровського губернатора, але не можуть диктатори дати слабину, на вимогу народу. Не може плебс вказувати царю, що робити, інакше ослабне царська влада, а вони без тотальної влади (контроля) не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ну и, у Бацьки - проблема с ЧСВ, таки присутствует. Мания Величия! Он считает, что если Трамп, Байден, Меркель, Макрон и пр., могут выдвигать ему требования, мол "проведи перевыборы", то этим - они его Унижают, а вместе с ним - унижают и Беларусь!
Ну, по аналогии с соседями! Вот Вы, к примеру, как отнесётесь к тому, что Ваши соседи, из соседнего дома, будут рассказывать Вам, как воспитывать своего несовершеннолетнего сына? Ну да, пошлёте в сад таких соседей! Особенно, если у самих соседей, дети наркоманы и лесбиянки!
НО! Лукашенко никак не может понять, что его "соседи" - ездяют на Бентлях а он, на "собарожце"! Нет у Лукашенко Ядерного Оружия, нет миллионной армии, нет влияния на мировые СМИ, интернет и пр. Поэтому, мочить негров в США или жёлтые каски в ЕС, можно... а усмирять протесты в Беларуси, нельзя...
По різним оцінкам: Лука набрав 20-30% Тихановська - 60-70%
Андрей! Вы слушали Тихановскую, до выборов? Её выступления, программу.
Откуда у Вас данные о 60-70%? Интернет голосование? Включайте мозг! Кто будет заходить на оппозиционные сайты, с целью проголосовать за оппозицию? Работяги,селяне, пенсы, вояки, менты? Нет, конечно! Какие 70% за шепелявую блоггершу, не обладающую харизмой, внятной программой?
Была бы реальная Оппозиция, с Программой, Идеологией и пр., можно было бы ещё спорить. А так, утверждая, что беларусы отдали 70% кухарке(лишь бы не Лука), Вы - фактически утверждаете, что беларусы - дегенераты?
По різним оцінкам: Лука набрав 20-30% Тихановська - 60-70%
Андрей! Вы слушали Тихановскую, до выборов? Её выступления, программу.
Так ми оцінюємо виступи Тихановської чи кількість бюлетенів за неї в урнах? Ви оприділіться що ми оцінюємо.
Replay написав:Откуда у Вас данные о 60-70%? Интернет голосование? Включайте мозг!
1. Екзит-поли 2. Декілька дільниць дали реальні результати 3. Була використана "технологія" скручувати бюлетені за Тихановську гармошкою - було видно що вона тотально перемагає. 4. Я бачив багато відео, де експерти оцінювали результати з обгрунтуванням 5. Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку. 6. Я бачу фото сотень або навіть тисяч автобусів, якими Лука звозив своїх прихильників. І їх все-рівно була мізерна кількість.
І останнє - ЯКІ ВАШІ ЦИФРИ? Я ні разу не чув ваших цифр.
Replay написав:Вопрос к Вам! Какая вероятность того, что все - проголосовавшие во втором туре за Януковича, пришли на 3-й тур и проголосовали... опять за Януковича?
Отвечаю. Более трети избирателей, голосовавших во втором туре за Януковича, проголосовали в третьем(дополнительном) туре - за Ющенко!
Ложный постулат, на основании которого строятся все дальнейшие рассуждения. Поэтому – дальше можно не читать. Между 2-м и 3-м туром весь электорат Юго-Востока был отмобилизован по максимуму. Это было видно по процентам явки. И голосовали люди "за нашего", а не "за фашиста и бандеровца", это было делом чести. Я это ответственно утверждаю, как живущий там.