Додано: Вів 25 сер, 2020 12:16

Так в 3 турі(чесному) за Яника проголосувало 44%! Що вам не зрозуміло? Як 44% перетворилось в 50%+.

Це, звичайно "злой Янык, каким то чудесным образом, победил Ющенко!"

Повторюю вам в 10 раз. Білорусь це вам не Україна!!! Там все ТОТАЛЬНО сфальсифіковано! ТОТАЛЬНО! Вище я написав як.

Ужас как всё у Вас запущено!Во втором туре, по решениям ЦВК - победил Янукович!Так было?Собрали Майдан, озвучили массовые фальсификации!Помните?Назначили 3-й тур, кстати - вопреки Конституции.Прекрасно!И уже в третьем туре, Янык набрал - "всего 44%"Отвечаю.Почему?Потому, что был Майдан и по всех СМИ, прошла обработка начеления "программирование мозгов", мол "Янукович - фальсификатор, отравитель Ющенко, убийца и мародёр, поедатель маленьких детей" и "все, кто будет голосовать за Януковича - лошары!"Помните, "кто не скаче - той москаль!" и... народ начинает прыгать!Логично! Кто же хочет, чтобы тебя - записали в "москалi" и били, чморили?Таким образом, уже сейчас,Прикольно то, что если Бацька победит и при повторных выборах, можно объявить снова о фальсификациях, устроить массовые протесты и провести четвёртые, пятые, десятые выборы... до тех пор, пока в мозгах всех беларусов, при упоминании Лукащенко - не будет возникать образ Диявола!На славянах -очень легко отрабатыать "нейропрограммирование".Славяне, веками воспитывались "совестными, честными и покорными", "любителями Правды и Справедливости", культивировалось "сострадание" и "взаимопомощь".В 21-м веке, всё вышеперечисленное - соответствует, на самом деле, Реальному ЛОХУ!Лоху с большой буквы! Жирному такому, лошаре!Именно поэтому, когда только начались протесты в Беларуси, я сразу сказал "Беларуси капец, бацьку снесут, вопрос времени"