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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 78798081>
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:16

andrijk777
Так в 3 турі(чесному) за Яника проголосувало 44%! Що вам не зрозуміло? Як 44% перетворилось в 50%+.
Це, звичайно "злой Янык, каким то чудесным образом, победил Ющенко!"
Повторюю вам в 10 раз. Білорусь це вам не Україна!!! Там все ТОТАЛЬНО сфальсифіковано! ТОТАЛЬНО! Вище я написав як.


Ужас как всё у Вас запущено!
Во втором туре, по решениям ЦВК - победил Янукович!
Так было?
Собрали Майдан, озвучили массовые фальсификации!
Помните?
Назначили 3-й тур, кстати - вопреки Конституции.
Прекрасно!
И уже в третьем туре, Янык набрал - "всего 44%"

Вопрос к Вам!
Какая вероятность того, что все - проголосовавшие во втором туре за Януковича, пришли на 3-й тур и проголосовали... опять за Януковича?

Отвечаю. Более трети избирателей, голосовавших во втором туре за Януковича, проголосовали в третьем(дополнительном) туре - за Ющенко!

Почему?
Потому, что был Майдан и по всех СМИ, прошла обработка начеления "программирование мозгов", мол "Янукович - фальсификатор, отравитель Ющенко, убийца и мародёр, поедатель маленьких детей" и "все, кто будет голосовать за Януковича - лошары!"

Помните, "кто не скаче - той москаль!" и... народ начинает прыгать!
Логично! Кто же хочет, чтобы тебя - записали в "москалi" и били, чморили? :D

Таким образом, уже сейчас, если провести перевыборы в Беларуси, не менее трети тех беларусов, которые голосовали за Бацьку две недели назад, в случае перевыборов -проголосуют уже против Бацьки!

Прикольно то, что если Бацька победит и при повторных выборах, можно объявить снова о фальсификациях, устроить массовые протесты и провести четвёртые, пятые, десятые выборы... до тех пор, пока в мозгах всех беларусов, при упоминании Лукащенко - не будет возникать образ Диявола! :D

На славянах -очень легко отрабатыать "нейропрограммирование".
Славяне, веками воспитывались "совестными, честными и покорными", "любителями Правды и Справедливости", культивировалось "сострадание" и "взаимопомощь".
В 21-м веке, всё вышеперечисленное - соответствует, на самом деле, Реальному ЛОХУ!
Лоху с большой буквы! Жирному такому, лошаре!

Именно поэтому, когда только начались протесты в Беларуси, я сразу сказал "Беларуси капец, бацьку снесут, вопрос времени" :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:54

Re: Політична ситуація в Білорусі

я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .
Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный :!:
Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:13

  yama написав:я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .
Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный :!:
Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .

Що ви не розумієте???
По різним оцінкам:
Лука набрав 20-30%
Тихановська - 60-70%
ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК???
Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою!
Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все.
Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

  yama написав:вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий

Тому що понти дорожче за гроші. Янукович теж міг би звільнити Захарченко, і все б в нас заглохло. Путін теж міг би повернути хабаровського губернатора, але не можуть диктатори дати слабину, на вимогу народу. Не може плебс вказувати царю, що робити, інакше ослабне царська влада, а вони без тотальної влади (контроля) не можуть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:33

хороший анализ по рб
https://www.youtube.com/watch?v=RjGQSqF ... ig&index=1
с очень метко названными вещами :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:39

yama
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .

Предлагал Лукащенко пересчитать голоса.
https://gordonua.com/news/worldnews/luk ... 14135.html

Ну и, у Бацьки - проблема с ЧСВ, таки присутствует.
Мания Величия!
Он считает, что если Трамп, Байден, Меркель, Макрон и пр., могут выдвигать ему требования, мол "проведи перевыборы", то этим - они его Унижают, а вместе с ним - унижают и Беларусь!

Ну, по аналогии с соседями!
Вот Вы, к примеру, как отнесётесь к тому, что Ваши соседи, из соседнего дома, будут рассказывать Вам, как воспитывать своего несовершеннолетнего сына? :D
Ну да, пошлёте в сад таких соседей!
Особенно, если у самих соседей, дети наркоманы и лесбиянки! :D

НО!
Лукашенко никак не может понять, что его "соседи" - ездяют на Бентлях а он, на "собарожце"!
Нет у Лукашенко Ядерного Оружия, нет миллионной армии, нет влияния на мировые СМИ, интернет и пр.
Поэтому, мочить негров в США или жёлтые каски в ЕС, можно... а усмирять протесты в Беларуси, нельзя... :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:58

andrijk777
По різним оцінкам:
Лука набрав 20-30%
Тихановська - 60-70%


Андрей!
Вы слушали Тихановскую, до выборов?
Её выступления, программу.

Откуда у Вас данные о 60-70%? Интернет голосование?
Включайте мозг!
Кто будет заходить на оппозиционные сайты, с целью проголосовать за оппозицию?
Работяги,селяне, пенсы, вояки, менты?
Нет, конечно!
Какие 70% за шепелявую блоггершу, не обладающую харизмой, внятной программой? :D

Была бы реальная Оппозиция, с Программой, Идеологией и пр., можно было бы ещё спорить.
А так, утверждая, что беларусы отдали 70% кухарке(лишь бы не Лука), Вы - фактически утверждаете, что беларусы - дегенераты? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:15

  Replay написав:yama
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .

Предлагал Лукащенко пересчитать голоса.
https://gordonua.com/news/worldnews/luk ... 14135.html

Все більше переконуюсь що ви пропагандист.
"Лука пропонував - а опозиція відмовилась" - ну ви в це реально вірите?
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:24

  Replay написав:andrijk777
По різним оцінкам:
Лука набрав 20-30%
Тихановська - 60-70%


Андрей!
Вы слушали Тихановскую, до выборов?
Её выступления, программу.

Так ми оцінюємо виступи Тихановської чи кількість бюлетенів за неї в урнах?
Ви оприділіться що ми оцінюємо.
  Replay написав:Откуда у Вас данные о 60-70%? Интернет голосование?
Включайте мозг!

1. Екзит-поли
2. Декілька дільниць дали реальні результати
3. Була використана "технологія" скручувати бюлетені за Тихановську гармошкою - було видно що вона тотально перемагає.
4. Я бачив багато відео, де експерти оцінювали результати з обгрунтуванням
5. Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку.
6. Я бачу фото сотень або навіть тисяч автобусів, якими Лука звозив своїх прихильників. І їх все-рівно була мізерна кількість.

І останнє - ЯКІ ВАШІ ЦИФРИ? Я ні разу не чув ваших цифр.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:51

  Replay написав:Вопрос к Вам!
Какая вероятность того, что все - проголосовавшие во втором туре за Януковича, пришли на 3-й тур и проголосовали... опять за Януковича?

Отвечаю. Более трети избирателей, голосовавших во втором туре за Януковича, проголосовали в третьем(дополнительном) туре - за Ющенко!

Ложный постулат, на основании которого строятся все дальнейшие рассуждения.
Поэтому – дальше можно не читать.
Между 2-м и 3-м туром весь электорат Юго-Востока был отмобилизован по максимуму.
Это было видно по процентам явки.
И голосовали люди "за нашего", а не "за фашиста и бандеровца", это было делом чести. Я это ответственно утверждаю, как живущий там.
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