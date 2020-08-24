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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21

  19yuriy91 написав:хороший анализ по рб
https://www.youtube.com/watch?v=RjGQSqF ... ig&index=1
с очень метко названными вещами :D

Когда слушаешь оценки либерастов, вдруг понимаешь, что они живут то ли на Венере, то ли на каком-то сферическом коне в вакууме.
Вроде бы и много наговорил, но все как вода: о реальных экономических и политических последствиях(со стороны России и Запада) в случае различного развития событий в Беларуси дядя умудрился ни слова не сказать.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 25 сер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21

AlexxK
Это было видно по процентам явки.
И голосовали люди "за нашего", а не "за фашиста и бандеровца", это было делом чести. Я это ответственно утверждаю, как живущий там.

Веруйте, блаженные.
Из знакомых, после Майдана, многие голосовавшие "За стабильность"(Януковича) - проголосовали "За Справедливость"(За Ющенко).
Ну и, на примере ментальных предпочтений!
Когда "Евромайдан" начинался из нескольких десятков сторонников Евроинтеграции(т.н. студентов), он не имел массовой поддержки.
"Избиение студентов" - кем-то организованное(говорят, Лёвочкиным..), раскрутка в СМИ "они бьют наших детей" и Получите массовый и кровавый Евромайдан! :)

Славяне сочувствуют обездоленным, несправедливо избитым и пр.
Это Факт!

Обманутый на выборах 2004 Ющенко, притом отравленный(не доказано, до конца, кем...), стал Жертвой злого Януковича и победил на выборах 2005!

Кстати, Зеленский и выборы!
На самом деле, народ Украины поверил в фильм "Слуга Народа" и проголосовал за персонажа "Слуги народа" - Голобородько, а не Зеленского! :D

Я - наблюдал на выборах слёзные сцены, когда внуки -подвозили к избирательным участкам бабушек с дедушками и за руки заводили на участок, чтобы те Проголосовали за Будущего Честного Президента -Голобородько-Зеленского!

Ну Верит народ наш в БОГА и ДОБРОГО ЦАРЯ, от БОГА!
Типа, есть Батюшка, Добрый Царь, которому можно помолиться, пожалитись, он о народе думает и будет близлк к народу "Голобородько на волосопедi"

Свой Народный прызыдент, так сказать!
Выпьет за одним столом самогоночки, анехдот раскажет, ну там матюкнётся(как в "Слуге народа" Голобородько)!
И Правду! Правду матку, вот прямо в глаза ворюгам олигархам, как скажет, так те и обкакаются, отдадут всё награбленное простым селянам и покаятся!
Клоунада!

Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.
А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.
И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"?
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:33

  andrijk777 написав:
  yama написав:я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .
Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный :!:
Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .

Що ви не розумієте???
По різним оцінкам:
Лука набрав 20-30%
Тихановська - 60-70%
ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК???
Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою!
Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все.
Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу.

З точки зору порохобота звичайного там у РБ 90% населення ватне і зазомбоване.
Яким чудом воно могло перетворитися в проевропейське?
Ти там був?
Звідки інфа про білорусів, що за Лукашанека 20..30%? Нехта написала?
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:41

andrijk777
І останнє - ЯКІ ВАШІ ЦИФРИ? Я ні разу не чув ваших цифр.

Цифры виртуальные могу только назвать, моя оценка.
Оценка на базе PSR, думаю - прогнозы будут достаточно точными.
Лукашенко, мог набрать коло 50%, это реально.
Тихановская, не более 20%.
Бацьке приписали тех, кто голосовал против и за других кандидатов.

Если сейчас, назначить перевыборы на осень, то у Тихановской - будет шанс набрать на уровне Бацьки!
Причина - НЛП программирование. Не менее 10% голосовавших За бацьку, проголосуют против него(Тирана).
С другой стороны, за Тихановскую - уже будут голосовать не те, кто голосовал ЗА неё а все, кто "против Лукашенко". :D
Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку.

Вы реально из сельской местности, родом!
Повторяю! Вот я, моя семья, все - чем-то заняты, практически каждый день!
Это бизнес, работа, хобби... да вот, рыбалка даже! :D
Если я, отдал свой голос за Лукашенко, в подчинении которого есть силовики, с какого перепугу, я должен тратить своё время на "майданную поддержку" своего кандидата?

Мне что, делать больше нечего?
Простите, это безработные, молодёжь... которая вместо того, чтобы свой бизнес развивать - лазает по площадям, те и ходят.
Replay
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