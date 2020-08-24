AlexxK
Это было видно по процентам явки.
И голосовали люди "за нашего", а не "за фашиста и бандеровца", это было делом чести. Я это ответственно утверждаю, как живущий там.
Веруйте, блаженные.
Из знакомых, после Майдана, многие голосовавшие "За стабильность"(Януковича) - проголосовали "За Справедливость"(За Ющенко).
Ну и, на примере ментальных предпочтений!
Когда "Евромайдан" начинался из нескольких десятков сторонников Евроинтеграции(т.н. студентов), он не имел массовой поддержки."Избиение студентов"
- кем-то организованное(говорят, Лёвочкиным..), раскрутка в СМИ "они бьют наших детей" и Получите массовый и кровавый Евромайдан!
Славяне сочувствуют обездоленным, несправедливо избитым и пр.
Это Факт!
Обманутый на выборах 2004 Ющенко, притом отравленный(не доказано, до конца, кем...), стал Жертвой злого Януковича и победил на выборах 2005!
Кстати, Зеленский и выборы!
На самом деле, народ Украины поверил в фильм "Слуга Народа" и проголосовал за персонажа "Слуги народа" - Голобородько, а не Зеленского!
Я - наблюдал на выборах слёзные сцены, когда внуки -подвозили к избирательным участкам бабушек с дедушками и за руки заводили на участок, чтобы те Проголосовали за Будущего Честного Президента -Голобородько-Зеленского!
Ну Верит народ наш в БОГА и ДОБРОГО ЦАРЯ, от БОГА!
Типа, есть Батюшка, Добрый Царь, которому можно помолиться, пожалитись, он о народе думает и будет близлк к народу "Голобородько на волосопедi"
Свой Народный прызыдент, так сказать!
Выпьет за одним столом самогоночки, анехдот раскажет, ну там матюкнётся(как в "Слуге народа" Голобородько)!
И Правду! Правду матку, вот прямо в глаза ворюгам олигархам, как скажет, так те и обкакаются, отдадут всё награбленное простым селянам и покаятся!
Клоунада!
Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.
А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.
И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"?