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на тему #<1 ... 78798081 Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21 19yuriy91 написав: хороший анализ по рб

https://www.youtube.com/watch?v=RjGQSqF ... ig&index=1

с очень метко названными вещами хороший анализ по рбс очень метко названными вещами

Когда слушаешь оценки либерастов, вдруг понимаешь, что они живут то ли на Венере, то ли на каком-то сферическом коне в вакууме.

Вроде бы и много наговорил, но все как вода: о реальных экономических и политических последствиях(со стороны России и Запада) в случае различного развития событий в Беларуси дядя умудрился ни слова не сказать. Когда слушаешь оценки либерастов, вдруг понимаешь, что они живут то ли на Венере, то ли на каком-то сферическом коне в вакууме.Вроде бы и много наговорил, но все как вода: о реальных экономических и политических последствиях(со стороны России и Запада) в случае различного развития событий в Беларуси дядя умудрился ни слова не сказать. Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 25 сер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9768 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1131 раз. Подякували: 2611 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21 AlexxK Это было видно по процентам явки.

И голосовали люди "за нашего", а не "за фашиста и бандеровца", это было делом чести. Я это ответственно утверждаю, как живущий там.

Веруйте, блаженные.

Из знакомых, после Майдана, многие голосовавшие "За стабильность"(Януковича) - проголосовали "За Справедливость"(За Ющенко).

Ну и, на примере ментальных предпочтений!

Когда "Евромайдан" начинался из нескольких десятков сторонников Евроинтеграции(т.н. студентов), он не имел массовой поддержки.

"Избиение студентов" - кем-то организованное(говорят, Лёвочкиным..), раскрутка в СМИ "они бьют наших детей" и Получите массовый и кровавый Евромайдан!



Славяне сочувствуют обездоленным, несправедливо избитым и пр.

Это Факт!



Обманутый на выборах 2004 Ющенко, притом отравленный(не доказано, до конца, кем...), стал Жертвой злого Януковича и победил на выборах 2005!



Кстати, Зеленский и выборы!

На самом деле, народ Украины поверил в фильм "Слуга Народа" и проголосовал за персонажа "Слуги народа" - Голобородько, а не Зеленского!



Я - наблюдал на выборах слёзные сцены, когда внуки -подвозили к избирательным участкам бабушек с дедушками и за руки заводили на участок, чтобы те Проголосовали за Будущего Честного Президента -Голобородько-Зеленского!



Ну Верит народ наш в БОГА и ДОБРОГО ЦАРЯ, от БОГА!

Типа, есть Батюшка, Добрый Царь, которому можно помолиться, пожалитись, он о народе думает и будет близлк к народу "Голобородько на волосопедi"



Свой Народный прызыдент, так сказать!

Выпьет за одним столом самогоночки, анехдот раскажет, ну там матюкнётся(как в "Слуге народа" Голобородько)!

И Правду! Правду матку, вот прямо в глаза ворюгам олигархам, как скажет, так те и обкакаются, отдадут всё награбленное простым селянам и покаятся!

Клоунада!



Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.

А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.

И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"? Веруйте, блаженные.Из знакомых, после Майдана, многие голосовавшие "За стабильность"(Януковича) - проголосовали "За Справедливость"(За Ющенко).Ну и, на примере ментальных предпочтений!Когда "Евромайдан" начинался из нескольких десятков сторонников Евроинтеграции(т.н. студентов), он не имел массовой поддержки.- кем-то организованное(говорят, Лёвочкиным..), раскрутка в СМИ "они бьют наших детей" и Получите массовый и кровавый Евромайдан!Славяне сочувствуют обездоленным, несправедливо избитым и пр.Это Факт!Обманутый на выборах 2004 Ющенко, притом отравленный(не доказано, до конца, кем...), стал Жертвой злого Януковича и победил на выборах 2005!Кстати, Зеленский и выборы!На самом деле, народ Украины поверил в фильм "Слуга Народа" и проголосовал за персонажа "Слуги народа" - Голобородько, а не Зеленского!Я - наблюдал на выборах слёзные сцены, когда внуки -подвозили к избирательным участкам бабушек с дедушками и за руки заводили на участок, чтобы те Проголосовали за Будущего Честного Президента -Голобородько-Зеленского!Ну Верит народ наш в БОГА и ДОБРОГО ЦАРЯ, от БОГА!Типа, есть Батюшка, Добрый Царь, которому можно помолиться, пожалитись, он о народе думает и будет близлк к народуСвой Народный прызыдент, так сказать!Выпьет за одним столом самогоночки, анехдот раскажет, ну там матюкнётся(как в "Слуге народа" Голобородько)!И Правду! Правду матку, вот прямо в глаза ворюгам олигархам, как скажет, так те и обкакаются, отдадут всё награбленное простым селянам и покаятся!Клоунада!Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"? Replay

Повідомлень: 2066 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 15:33 andrijk777 написав: yama написав: я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени , собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий

Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .

Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный

Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю . я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и, собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня !и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятийНо сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящныйНету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .

Що ви не розумієте???

По різним оцінкам:

Лука набрав 20-30%

Тихановська - 60-70%

ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК???

Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою!

Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все.

Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу. Що ви не розумієте???По різним оцінкам:Лука набрав 20-30%Тихановська - 60-70%ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК???Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою!Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все.

З точки зору порохобота звичайного там у РБ 90% населення ватне і зазомбоване.

Яким чудом воно могло перетворитися в проевропейське?

Ти там був?

Звідки інфа про білорусів, що за Лукашанека 20..30%? Нехта написала? З точки зору порохобота звичайного там у РБ 90% населення ватне і зазомбоване.Яким чудом воно могло перетворитися в проевропейське?Ти там був?Звідки інфа про білорусів, що за Лукашанека 20..30%? Нехта написала? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21192 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1156 раз. Подякували: 1532 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 15:41 andrijk777 І останнє - ЯКІ ВАШІ ЦИФРИ? Я ні разу не чув ваших цифр.

Цифры виртуальные могу только назвать, моя оценка.

Оценка на базе PSR, думаю - прогнозы будут достаточно точными.

Лукашенко, мог набрать коло 50%, это реально.

Тихановская, не более 20%.

Бацьке приписали тех, кто голосовал против и за других кандидатов.



Если сейчас, назначить перевыборы на осень, то у Тихановской - будет шанс набрать на уровне Бацьки!

Причина - НЛП программирование. Не менее 10% голосовавших За бацьку, проголосуют против него(Тирана).

С другой стороны, за Тихановскую - уже будут голосовать не те, кто голосовал ЗА неё а все, кто "против Лукашенко".

Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку.

Вы реально из сельской местности, родом!

Повторяю! Вот я, моя семья, все - чем-то заняты, практически каждый день!

Это бизнес, работа, хобби... да вот, рыбалка даже!

Если я, отдал свой голос за Лукашенко, в подчинении которого есть силовики, с какого перепугу, я должен тратить своё время на "майданную поддержку" своего кандидата?



Мне что, делать больше нечего?

Простите, это безработные, молодёжь... которая вместо того, чтобы свой бизнес развивать - лазает по площадям, те и ходят. Цифры виртуальные могу только назвать, моя оценка.Оценка на базе PSR, думаю - прогнозы будут достаточно точными.Лукашенко, мог набрать коло 50%, это реально.Тихановская, не более 20%.Бацьке приписали тех, кто голосовал против и за других кандидатов.Если сейчас, назначить перевыборы на осень, то у Тихановской - будет шанс набрать на уровне Бацьки!Причина - НЛП программирование. Не менее 10% голосовавших За бацьку, проголосуют против него(Тирана).С другой стороны, за Тихановскую - уже будут голосовать не те, кто голосовал ЗА неё а все, кто "против Лукашенко".Вы реально из сельской местности, родом!Повторяю! Вот я, моя семья, все - чем-то заняты, практически каждый день!Это бизнес, работа, хобби... да вот, рыбалка даже!Если я, отдал свой голос за Лукашенко, в подчинении которого есть силовики, с какого перепугу, я должен тратить своё время на "майданную поддержку" своего кандидата?Простите, это безработные, молодёжь... которая вместо того, чтобы свой бизнес развивать - лазает по площадям, те и ходят. Replay

Повідомлень: 2066 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78798081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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