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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21
Когда слушаешь оценки либерастов, вдруг понимаешь, что они живут то ли на Венере, то ли на каком-то сферическом коне в вакууме.
Вроде бы и много наговорил, но все как вода: о реальных экономических и политических последствиях(со стороны России и Запада) в случае различного развития событий в Беларуси дядя умудрился ни слова не сказать.
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 25 сер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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antey1969
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21
AlexxK
Это было видно по процентам явки.
И голосовали люди "за нашего", а не "за фашиста и бандеровца", это было делом чести. Я это ответственно утверждаю, как живущий там.
Веруйте, блаженные.
Из знакомых, после Майдана, многие голосовавшие "За стабильность"(Януковича) - проголосовали "За Справедливость"(За Ющенко).
Ну и, на примере ментальных предпочтений!
Когда "Евромайдан" начинался из нескольких десятков сторонников Евроинтеграции(т.н. студентов), он не имел массовой поддержки."Избиение студентов"
- кем-то организованное(говорят, Лёвочкиным..), раскрутка в СМИ "они бьют наших детей" и Получите массовый и кровавый Евромайдан!
Славяне сочувствуют обездоленным, несправедливо избитым и пр.
Это Факт!
Обманутый на выборах 2004 Ющенко, притом отравленный(не доказано, до конца, кем...), стал Жертвой злого Януковича и победил на выборах 2005!
Кстати, Зеленский и выборы!
На самом деле, народ Украины поверил в фильм "Слуга Народа" и проголосовал за персонажа "Слуги народа" - Голобородько, а не Зеленского!
Я - наблюдал на выборах слёзные сцены, когда внуки -подвозили к избирательным участкам бабушек с дедушками и за руки заводили на участок, чтобы те Проголосовали за Будущего Честного Президента -Голобородько-Зеленского!
Ну Верит народ наш в БОГА и ДОБРОГО ЦАРЯ, от БОГА!
Типа, есть Батюшка, Добрый Царь, которому можно помолиться, пожалитись, он о народе думает и будет близлк к народу "Голобородько на волосопедi"
Свой Народный прызыдент, так сказать!
Выпьет за одним столом самогоночки, анехдот раскажет, ну там матюкнётся(как в "Слуге народа" Голобородько)!
И Правду! Правду матку, вот прямо в глаза ворюгам олигархам, как скажет, так те и обкакаются, отдадут всё награбленное простым селянам и покаятся!
Клоунада!
Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.
А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.
И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:33
andrijk777 написав: yama написав:
я вот одного не понимаю если Лукашенко так уверен в своей честной победе на выборах , кто мешает снизойти до народа и просто еще раз посчитать голоса - уже существующие бюллетени
, собрать избирательные комиссии заново допустить международных наблюдеталей и просто пересчитать бюлетени деллов на одну ночь ну пусть на ДВА дня ! и никаких протестов , 100% легитимность перед всеми
и затраты меньше чем на поддержание порядка и нету убытков от простоя предприятий
Но сия простая и гениальная мысль диктатору в голову не приходит .
Кто не признал пусть присылают своих наблюдателей в каждую избирательную комиссию и за сутки вопрос будет решен ! Давным давно существует практика пересчета голосов допустим по решению суда , так чего не подать в суд по нарушениях и пусть пересчитывают . Выход из кризиса лежит на поверхности простой и изящный
Нету исков ? ну так пойти на встречу народу и показать царскую волю .
Що ви не розумієте???
По різним оцінкам:
Лука набрав 20-30%
Тихановська - 60-70%
ЯК ВІН МОЖЕ ПОГОДИТИСЬ НА ПЕРЕРАХУНОК???
Люди, ну чесне слово, думайте трішки головою!
Не буде ні перерахунку, ні перевиборів! Все. Перерахунок чи перевибори - тільки через труп Лукашенко!!! - це він сам сказав відкрито на мітингу.
З точки зору порохобота звичайного там у РБ 90% населення ватне і зазомбоване.
Яким чудом воно могло перетворитися в проевропейське?
Ти там був?
Звідки інфа про білорусів, що за Лукашанека 20..30%? Нехта написала?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:41
andrijk777
І останнє - ЯКІ ВАШІ ЦИФРИ? Я ні разу не чув ваших цифр.
Цифры виртуальные могу только назвать, моя оценка.
Оценка на базе PSR, думаю - прогнозы будут достаточно точными.
Лукашенко, мог набрать коло 50%, это реально.
Тихановская, не более 20%.
Бацьке приписали тех, кто голосовал против и за других кандидатов.
Если сейчас, назначить перевыборы на осень, то у Тихановской - будет шанс набрать на уровне Бацьки!
Причина - НЛП программирование. Не менее 10% голосовавших За бацьку, проголосуют против него(Тирана).
С другой стороны, за Тихановскую - уже будут голосовать не те, кто голосовал ЗА неё а все, кто "против Лукашенко".
Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку.
Вы реально из сельской местности, родом!
Повторяю! Вот я, моя семья, все - чем-то заняты, практически каждый день!
Это бизнес, работа, хобби... да вот, рыбалка даже!
Если я, отдал свой голос за Лукашенко, в подчинении которого есть силовики, с какого перепугу, я должен тратить своё время на "майданную поддержку" своего кандидата?
Отказываться от отдыха на природе, заплатив налоги на содержание силовиков?
Я что, идиот?Мне что, делать больше нечего?
Простите, это безработные, молодёжь... которая вместо того, чтобы свой бизнес развивать - лазает по площадям, те и ходят.
Востаннє редагувалось Replay
в Вів 25 сер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:56
flyman
З точки зору порохобота звичайного там у РБ 90% населення ватне і зазомбоване.
Я бы так не сказал.
С точки зрения "простого человека", ему должно быть пофиг, кто там Президентом, "демократ или республиканец"!
Ему важно, чтобы он мог себя реализовать в выбранной им сфере, будь то образование или медицина, наука или производство, бизнес или путешествия!
Простому человеку ВАЖНО, чтобы было что кушать, где жить, чтобы оставалось на какие-то развлечения!
Важно, чтобы не боятся выйти ночью на улицу, чтобы дороги были ровные, а парки - ухоженные!
Важно, чтобы жена была счастлива, дети улыбались!Простите, но если Президент обеспечивает достойное(согласно возможностям) существование народа, процветание, если население не уезжает на зароботки и не мечтает сменить гражданство, то какая разница - какая у него фамилия, есть ли у него усы и сколько он сроков на посту?
Экстраполируем!
Предположим, Зеленский, прийдя к Власти, смог договориться с США и Европой о выведении из Крыма российского контингента, о переходе Крыма под международное управление, с перспективой возврата Украине!
Предположим, Зеленский снизил бы коммуналку(до уровня беларусской), ввёл бы бесплатную медицину!
Предположим, Зеленский - нагнул бы олигархов, провёл частичную.. Реприватизацию(да, именно так!).
Коррупцию бы победил, как в Беларуси!
Вообщем, если бы Зеленский - построил бы в Украине "а-ля Беларусь"?
Угадайте, какой бы у него был Рейтинг и Поддержка украинского народа?
И на коленях бы просили "Вова, оставайся навеки! В Святые тебя произведём!"
Он чего 73 процента набрал? На "Я Ваш Вирок!" А оказался "Я Ваш Клон"!
То есть те качества, которые есть у Лукашенко, те его поступки в прошлом, это то, чего так не хватало Украине и чего так хотели бы многие украинцы. Жизнь -коротка!
Надо получать от жизни максимум, давать своим детям будущее!
Тратить свою жизнь на поддержку одного, потом другого кандидата, на борьбу за счастье Олигархов?
Это уже Збочення якесь.
У "вас" смысл жизни сменить Лукашенко на Тихановскую?
Больше -ничего не волнует?
Это всё, чего "вам" в жизни не хватает?
Противовстояния, войн, нищеты, вообщем - перемен?
Востаннє редагувалось Replay
в Вів 25 сер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:00
Replay написав:
А так, утверждая, что беларусы отдали 70% кухарке(лишь бы не Лука), Вы - фактически утверждаете, что беларусы - дегенераты?
Ви що назвали українців ,які віддали 73% за клоуна-лиш би не за Порошенка - дегенератами?
Чи клоун підтасував?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:04
Replay написав:
Лукашенко, мог набрать коло 50%, это реально.
Тихановская, не более 20%.
А докази і факти у вас є? Хоч один?
Ось мої докази:
1. Екзит-поли
2. Декілька дільниць дали реальні результати
3. Була використана "технологія" скручувати бюлетені за Тихановську гармошкою - було видно що вона тотально перемагає.
4. Я бачив багато відео, де експерти оцінювали результати з обгрунтуванням
5. Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку.
6. Я бачу фото сотень або навіть тисяч автобусів, якими Лука звозив своїх прихильників. І їх все-рівно була мізерна кількість.
По кожному пункту я можу дати посилання.
Replay написав:
Я бачу скільки людей виходить проти Луки і за Луку.
Вы реально из сельской местности, родом!
Повторяю! Вот я, моя семья, все - чем-то заняты, практически каждый день!
Это бизнес, работа, хобби... да вот, рыбалка даже!
Если я, отдал свой голос за Лукашенко, в подчинении которого есть силовики, с какого перепугу, я должен тратить своё время на "майданную поддержку" своего кандидата?Мне что, делать больше нечего?
Простите, это безработные, молодёжь... которая вместо того, чтобы свой бизнес развивать - лазает по площадям, те и ходят.
Тобто 50%, які проголосували за Луку зайняті "бизнес, работа, хобби".
50% людей в Білорусії це бізнесмени?
А 20% "бездельников" вийшли на площу.
Це на 100% те що каже Лука на трибуні.
Ви реально або пропагандист або ідіот, третього не дано. Або просто НІЧОГО про Білорусію не знаєте і пишете тут простині просто зі стелі.
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andrijk777
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:08
budivelnik
Ви що назвали українців ,які віддали 73% за клоуна-лиш би не за Порошенка - дегенератами?
Ахтунг!
У Тихановской - не было вменяемой программы, не было Идеологии перемен к лучшему!
У них одно, "Лукашенко должен уйти!"У Зеленского, была программа! Кроме официальной программы, был и фильм "Слуга народа", который украинцы приняли за Программу Действий и Поддержали!
Продолжаем?
При Порошенко, рост цен, повышение коммуналки, коррупция, свинарчуки и пр., дорожающая медицина, разбитые дороги и пр.
Вот против этого и голосовали 73% украинцев!
Против беспредела!
При этом, Зеленский, в отличие от Тихановской, уверенно держался на сцене, имел раскрутку в массах, финансовую поддержку(да и сам не нищий).Поэтому, выбор 73% украинцев, вполне объясним!
То, что Зе своих избирателей кинул, второй вопрос!
У Лукашенко с Тиханговской - ситуация иная.
Практически, никому не известная Тихановская, не обладающая харизмой, программой и... судя по фейс-контролю, "не академик" - могла набрать на выборах Больше, чем националистический Бацька с его реальным "шведским социализмом"?
Не верю..
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:19
Replay написав:
У Зеленского, была программа! Кроме официальной программы, был и фильм "Слуга народа", который украинцы приняли за Программу Действий и Поддержали!
І як можна назвати людей, які переносять якості кіногероїв на артистів? Дебіли, лошари, халявщики чи, пом'якше, наївні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:23
andrijk777
Тобто 50%, які проголосували за Луку зайняті "бизнес, работа, хобби".
50% людей в Білорусії це бізнесмени?
Я Вам пример навёл!
Вот сейчас, предложи мне "выйти на площадь за кандидата(любого)", да за бесплатно, я не пойду!
И никто из моей семьи - не пойдёт!
И друзья -не пойдут!
Потому, что от смены к примеру Порошенко на Зеленского, ничего не изменилось!
Власть - у олигархов и транснациональных корпораций!
Кого бы Вы не поставили на пост Президента, хоть Юлю, хоть Витю, есть кредиторы МВФ, есть "мировое разделение труда", по которому, как сказал Гончарук "Украина воюющая сельсхоздержава" поставляющая сырье и заробитчан ... и всё тут!
Не будет в Украине технологий, не будет современных фабрик и заводов, кто бы там ни стал Президентом!
Так зачем ещё куда-то ходить и горланить?
Мы не лохи, бесплатно время своё тратить...
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