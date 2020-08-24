Додано: Вів 25 сер, 2020 15:56

З точки зору порохобота звичайного там у РБ 90% населення ватне і зазомбоване.

Я бы так не сказал.С точки зрения "простого человека", ему должно быть пофиг, кто там Президентом, "демократ или республиканец"!Ему важно, чтобы он мог себя реализовать в выбранной им сфере, будь то образование или медицина, наука или производство, бизнес или путешествия!Простому человеку ВАЖНО, чтобы было что кушать, где жить, чтобы оставалось на какие-то развлечения!Важно, чтобы не боятся выйти ночью на улицу, чтобы дороги были ровные, а парки - ухоженные!Важно, чтобы жена была счастлива, дети улыбались!Экстраполируем!Предположим, Зеленский, прийдя к Власти, смог договориться с США и Европой о выведении из Крыма российского контингента, о переходе Крыма под международное управление, с перспективой возврата Украине!Предположим, Зеленский снизил бы коммуналку(до уровня беларусской), ввёл бы бесплатную медицину!Предположим, Зеленский - нагнул бы олигархов, провёл частичную.. Реприватизацию(да, именно так!).Коррупцию бы победил, как в Беларуси!Вообщем, если бы Зеленский - построил бы в Украине "а-ля Беларусь"?Угадайте, какой бы у него был Рейтинг и Поддержка украинского народа?И на коленях бы просили "Вова, оставайся навеки! В Святые тебя произведём!"Он чего 73 процента набрал? На "Я Ваш Вирок!" А оказался "Я Ваш Клон"!То есть те качества, которые есть у Лукашенко, те его поступки в прошлом, это то, чего так не хватало Украине и чего так хотели бы многие украинцы.Надо получать от жизни максимум, давать своим детям будущее!Тратить свою жизнь на поддержку одного, потом другого кандидата, на борьбу за счастье Олигархов?Это уже Збочення якесь.У "вас" смысл жизни сменить Лукашенко на Тихановскую?Больше -ничего не волнует?Это всё, чего "вам" в жизни не хватает?Противовстояния, войн, нищеты, вообщем - перемен?