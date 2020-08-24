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на тему #<1 ... 79808182 Додано: Вів 25 сер, 2020 16:34 Про Тору і не лише... Replay написав: Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.

А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.

И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"? Пока наш народ верит в Доброе, его можно легко этим "добрым" лохонуть.А когда славянин потеряет Веру в Доброе, в Любовь, в Сострадание - он перестанет быть славянином, станет Хозяином Судьбы.И тогда, попробуйте заставить Хозяина Судьбы, избирать себе другого "Хозяина Судьбы"?

Це козні диявола. Все що Ви пишете - логічно і виглядає переконливим. Диявол так і робить завжди - ніколи не бреше, але й не каже Істину. Така собі недосказана правда, напівправда, маніпуляція. Апелює до розуму, але є ще СЕРЦЕ! І через це серце, Святий Дух в ньому, Бог розмовляє з нами і доносить Істину.



Ни одно из положений Нового Завета не упраздняет Тору. Напротив, в Евангелии содержится недвусмысленное предупреждение Иисуса Христа: «Не думайте, что я пришел нарушить Закон [Тору] или Пророков; не нарушить пришел я, но исполнить» (Матф. 5, 17–18).



Господь ясно указал, каково историческое предназначение Израиля. В Книге Исход написано, что перед тем, как даровать ему Свои заповеди, имеющие общечеловеческое значение, Бог произнес через Моисея следующее:



«Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля; А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым»(Исх. 19, 5–6)



Следовательно, народ - священник должен познание о Господе распространять среди всех народов; если же он отказывается следовать этому призванию, то наказывается Богом…



В состояние беззакония народ впал, когда бoльшая часть его отказалась покориться слову Божьему, проповедуемому апостолами Иисуса, и покаяться в своих грехах. Проповедь апостолов началась после казни и воскресения Иисуса в 34 г. н. э. Один из первых призывов апостола Петра к народу Израиля звучал так: Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши… (Деян.3, 19).



В Книге Второзакония, написанной пророком Моисеем в начале XIII в. до н. э., можно прочесть предсказание о будущем всего народа израильского, которое должно сбыться после отступления народаот заповедей Божьих: И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли и будешь там служить иным богам, которых не знали ни ты, ни отцы твои,— дереву и камням. (Втор. 28, 64) Иными словами, если от Бога отступит народ, который Он Сам избрал для возвещения имени Своего, то этот народ будет рассеян по всем странам. И, казалось бы, уж если такое грозное, страшное пророчество исполнилось, такой народ должен был бы постепенно исчезнуть, раствориться среди других этносов. Однако далее говорится: Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаеваниеочей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем,и не будешь уверен в жизни твоей… (Втор. 28, 65–66) Всякий, кто хотя бы в общих чертах знает историю еврейского народа,сразу скажет, что данное предсказание исполнилось в точности. Народ этот был рассеян после разрушения второго Храма (70 г. н. э.) по всей земле, нигде не находил покоя, всюду был гоним, преследуем, истребляем. Спрашивается: как могло быть такое предсказано заранее, за 14 веков до 16 начала соответствующих событий? Разве в человеческих силах предсказать самую сущность судьбы целого народа, рассеянного по свету,— судьбы неповторимой, единственной во всей мировой истории? В другом месте той же Книги Второзакония Господь обещает собрать рассеянный израильский народ, причем вновь на той самой земле, которая принадлежала его праотцам: Тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь, Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя, И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои и получишь ее во владение (Втор. 30, 3–5) Случайное осуществление этого великого пророчества невозможно. Ведь согласно ему, народ, лишенный земли, рассеянный в течение почти двух тысяч лет по всему свету, опять соберется и восстановит свое государство в той же самой стране, находившейся в минувшие эпохи под властью многих великих держав. Но обещанное в точности осуществилось в середине прошлого века: в 1948 г. израильское государство было восстановлено. Исполнение этого пророчества отрицать просто невозможно, ведь оно сбылось буквально на наших глазах.



Сначала Господь соберет израильтян, а уже потом — «обрежет сердце» их…



Что же такое «обрезание сердца»? Это снятие с него силой Духа Святого той «каменной скорлупы» противления, которая не дает ему жить духовной жизнью, «биться в унисон» с волей Божьей.



Итак, проклятие полностью снимается с тех, кто исполняется любовью и возлагается на ненавидящих…



По согласному предвидению пророков, вслед за страшной трагедией наступит период искупления: он начнется с очищения земли Господней (в ней будет воссоздано еврейское государство), продолжится очищением народа (его покаянием и восстановлением в качестве «царства священников»), а завершится воссоединениемвсего человечества для радостного прославления Создателя.



Подобно самому Моисею, завещанная им человечеству Тора в течение тысяч лет не утратила пророческой «остроты зрения» и Божественной «силы и свежести» (ст. 7). Доныне она обладает наивысшим авторитетом как «Закон Божий, который дан рукою Моисея» (Неем. 10, 29). И настанет время, когда все народы примут сердцем этот единый Закон и соединятся в служении Всевышнему.



В тот день, когда «от Сиона выйдет Тора» и народы научатся ей, потеряют силу и будут отброшены все законы, созданные людьми для угнетения своих собратьев: Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? (Ис.10, 1–3) В тот день совершенно преобразится весь строй государственной и общественной жизни человечества: Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; И каждый из них будет, как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. (Ис. 32, 1–5)





Но что делать тому, кто зная обо всем этом, живет в эпоху, когда «устрашает человек на земле» (Пс. 9, 39) — во времена беззакония, попрания в людях образа Божьего? В эпоху, когда многие правители народов все еще ведут себя так, как будто Закона Господня не существует? Когда служители полуистинных религий все еще лицемерно скрывают этот Закон, словно бы он никогда и не был возвещен?!



- Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце Закон Мой! Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль и, как волну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое — в роды родов. (Ис. 51, 7–8) Настанет предвещенный пророком день, когда Сам Законодатель вступится за Свой попранный Закон и за Свое униженное творение—человека: Я накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже золота офирского. (Ис. 13, 11–12) А до этого времени долг каждого познавшего истину (Пс. 118, ст. 86,142, 151; Иоан. 17, 17) — принять и всем сердцем соблюдать Закон Господень, а также наставлять в нем своих собратьев по человечеству — ближних и дальних, всех, чьи сердца расположит Всевышний, чтобы внимали Его словам: Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро. Прими из уст Его Закон и положи слова Его в сердце твое . (Иов. 22,21–22) Це козні диявола. Все що Ви пишете - логічно і виглядає переконливим. Диявол так і робить завжди - ніколи не бреше, але й не каже Істину. Така собі недосказана правда, напівправда, маніпуляція. Апелює до розуму, але є ще СЕРЦЕ! І через це серце, Святий Дух в ньому, Бог розмовляє з нами і доносить Істину.Ни одно из положений Нового Завета не упраздняет Тору. Напротив, в Евангелии содержится недвусмысленное предупреждение Иисуса Христа: «Не думайте, что я пришел нарушить Закон [Тору] или Пророков; не нарушить пришел я, но исполнить» (Матф. 5, 17–18).Господь ясно указал, каково историческое предназначение Израиля. В Книге Исход написано, что перед тем, как даровать ему Свои заповеди, имеющие общечеловеческое значение, Бог произнес через Моисея следующее:«Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля; А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым»(Исх. 19, 5–6)Следовательно, народ - священник должен познание о Господе распространять среди всех народов; если же он отказывается следовать этому призванию, то наказывается Богом…В состояние беззакония народ впал, когда бoльшая часть его отказалась покориться слову Божьему, проповедуемому апостолами Иисуса, и покаяться в своих грехах. Проповедь апостолов началась после казни и воскресения Иисуса в 34 г. н. э. Один из первых призывов апостола Петра к народу Израиля звучал так: Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши… (Деян.3, 19).В Книге Второзакония, написанной пророком Моисеем в начале XIII в. до н. э., можно прочесть предсказание о будущем всего народа израильского, которое должно сбыться после отступления народаот заповедей Божьих: И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли и будешь там служить иным богам, которых не знали ни ты, ни отцы твои,— дереву и камням. (Втор. 28, 64) Иными словами, если от Бога отступит народ, который Он Сам избрал для возвещения имени Своего, то этот народ будет рассеян по всем странам. И, казалось бы, уж если такое грозное, страшное пророчество исполнилось, такой народ должен был бы постепенно исчезнуть, раствориться среди других этносов. Однако далее говорится: Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаеваниеочей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем,и не будешь уверен в жизни твоей… (Втор. 28, 65–66) Всякий, кто хотя бы в общих чертах знает историю еврейского народа,сразу скажет, что данное предсказание исполнилось в точности. Народ этот был рассеян после разрушения второго Храма (70 г. н. э.) по всей земле, нигде не находил покоя, всюду был гоним, преследуем, истребляем. Спрашивается: как могло быть такое предсказано заранее, за 14 веков до 16 начала соответствующих событий? Разве в человеческих силах предсказать самую сущность судьбы целого народа, рассеянного по свету,— судьбы неповторимой, единственной во всей мировой истории? В другом месте той же Книги Второзакония Господь обещает собрать рассеянный израильский народ, причем вновь на той самой земле, которая принадлежала его праотцам: Тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь, Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя, И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои и получишь ее во владение (Втор. 30, 3–5) Случайное осуществление этого великого пророчества невозможно. Ведь согласно ему, народ, лишенный земли, рассеянный в течение почти двух тысяч лет по всему свету, опять соберется и восстановит свое государство в той же самой стране, находившейся в минувшие эпохи под властью многих великих держав. Но обещанное в точности осуществилось в середине прошлого века: в 1948 г. израильское государство было восстановлено. Исполнение этого пророчества отрицать просто невозможно, ведь оно сбылось буквально на наших глазах.Сначала Господь соберет израильтян, а уже потом — «обрежет сердце» их…Что же такое «обрезание сердца»? Это снятие с него силой Духа Святого той «каменной скорлупы» противления, которая не дает ему жить духовной жизнью, «биться в унисон» с волей Божьей.Итак,и возлагается на ненавидящих…По согласному предвидению пророков, вслед за страшной трагедией наступит период искупления: он начнется с очищения земли Господней (в ней будет воссоздано еврейское государство), продолжится очищением народа (его покаянием и восстановлением в качестве «царства священников»), а завершится воссоединениемвсего человечества для радостного прославления Создателя.Подобно самому Моисею, завещанная им человечеству Тора в течение тысяч лет не утратила пророческой «остроты зрения» и Божественной «силы и свежести» (ст. 7). Доныне она обладает наивысшим авторитетом как «Закон Божий, который дан рукою Моисея» (Неем. 10, 29). И настанет время, когда все народы примут сердцем этот единый Закон и соединятся в служении Всевышнему.В тот день, когда «от Сиона выйдет Тора» и народы научатся ей, потеряют силу и будут отброшены все законы, созданные людьми для угнетения своих собратьев: Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? (Ис.10, 1–3) В тот день совершенно преобразится весь строй государственной и общественной жизни человечества: Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; И каждый из них будет, как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. (Ис. 32, 1–5)Но что делать тому, кто зная обо всем этом, живет в эпоху, когда «устрашает человек на земле» (Пс. 9, 39) — во времена беззакония, попрания в людях образа Божьего? В эпоху, когда многие правители народов все еще ведут себя так, как будто Закона Господня не существует? Когда служители полуистинных религий все еще лицемерно скрывают этот Закон, словно бы он никогда и не был возвещен?!- Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце Закон Мой! Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль и, как волну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое — в роды родов. (Ис. 51, 7–8) Настанет предвещенный пророком день, когда Сам Законодатель вступится за Свой попранный Закон и за Свое униженное творение—человека: Я накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже золота офирского. (Ис. 13, 11–12) А до этого времени(Пс. 118, ст. 86,142, 151; Иоан. 17, 17) —. (Иов. 22,21–22) Козак-характерник 2 Повідомлень: 28914 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1961 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 16:42 andrijk777 написав: А докази і факти у вас є? Хоч один?

Ось мої докази:

1. Екзит-поли А докази і факти у вас є? Хоч один?Ось мої докази:1. Екзит-поли



Какие экзит-полы? Кто проводил, где, методика ? Какие экзит-полы? Кто проводил, где, методика ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18168 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4367 раз. Подякували: 7069 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 16:44 lapay І як можна назвати людей, які переносять якості кіногероїв на артистів?

Славяне.

Типажи, очень хорошо описаны как у московитов, так и в украинской литературе!

Навиные, сочувствующие, честные.. вечно обманутые, страдающие и скорбящие люди!

Славяне, ждут Своего Царя, Избавителя от страданий, который их Защитит от "катiв".



Откровенно?

Рабский менталитет, вскармливаемый с детсва!

"Бiйcя свого Батька! Будь слухняним, а то Батько як лусне по потилицi"!

При этом, "батько" может быть каждый день бухой в стельку, обос..ный и окромя, как "луснуть" сына или несчастную жену, ни на кого руку не поднимет, улетит от "ответки"!

НО!

Нас - приучают быть "слухняними"!



И вот, рабыня-славянка "на панщинi пшеницю жала"... "та на свого Бога, все вповала" и мечтала.. "вот подохну, в Рай попаду!"

Класс! Мечта Жизни - Подохнуть! Ну, чтобы в Рай попасть - надо "вмерти", а поки "ще не вмерала", будем надеятся на то, что БОГ даст нам ЦАРЯ Доброго!



Выйдем на майдан! Прогоним старого "актёра", изберём нового "актёра"!

Желательно, из Своих, из Народа!



"Хай Чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"

ну да

или

Кухарка - Тихановская! Сразу всем по майбаху выдаст!



А шо?

Построит завод по производству "золота из короьвих какашек" и раздаст всем беларусам по ляму зелени!

Внимание!

А если, не раздаст а на Запад вывезет?

Вот "Ты", дорогой читатель, если бы нащел миллиард баксов, раздал бы соседям или себе оставил?

Себе!

Так какого "ты" решил. что Тихановская, получив бабло от Запада, раздаст его "страждущим беларусам"?



Славяне...

История...

Свобода - была на Вольнице, вот Запорожье, и то - со своими "законами" и Вертикалью...

А в остальных частях Украины, ой важко ж було!

Рабство - жесточайшее, вплоть до мечтей о смерти...

Потому и песни у нас тоскливые, стонущие...



Чтобы перестать Страдать и Стонать, надо самому становиться хозяином своей жизни!

И не уповать на "доброго пана" чи то царя.



пан, цар и т.д., они о себе думают. народ для них - "рабы".



Всем пока!

Света и Разума Славяне.Типажи, очень хорошо описаны как у московитов, так и в украинской литературе!Навиные, сочувствующие, честные.. вечно обманутые, страдающие и скорбящие люди!Славяне, ждут Своего Царя, Избавителя от страданий, который их Защитит от "катiв".Откровенно?Рабский менталитет, вскармливаемый с детсва!При этом, "батько" может быть каждый день бухой в стельку, обос..ный и окромя, как "луснуть" сына или несчастную жену, ни на кого руку не поднимет, улетит от "ответки"!НО!Нас - приучают быть "слухняними"!И вот, рабыня-славянка "на панщинi пшеницю жала"... "та на свого Бога, все вповала" и мечтала.. "вот подохну, в Рай попаду!"Класс! Мечта Жизни - Подохнуть! Ну, чтобы в Рай попасть - надо "вмерти", а поки "ще не вмерала", будем надеятся на то, чтоВыйдем на майдан! Прогоним старого "актёра", изберём нового "актёра"!Желательно, из Своих, из Народа!"Хай Чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"ну даилиКухарка - Тихановская! Сразу всем по майбаху выдаст!А шо?Построит завод по производству "золота из короьвих какашек" и раздаст всем беларусам по ляму зелени!Внимание!А если, не раздаст а на Запад вывезет?Вот "Ты", дорогой читатель, если бы нащел миллиард баксов, раздал бы соседям или себе оставил?Себе!Так какого "ты" решил. что Тихановская, получив бабло от Запада, раздаст его "страждущим беларусам"?Славяне...История...Свобода - была на Вольнице, вот Запорожье, и то - со своими "законами" и Вертикалью...А в остальных частях Украины, ой важко ж було!Рабство - жесточайшее, вплоть до мечтей о смерти...Потому и песни у нас тоскливые, стонущие...Чтобы перестать Страдать и Стонать, надо самому становиться хозяином своей жизни!И не уповать на "доброго пана" чи то царя.пан, цар и т.д., они о себе думают. народ для них - "рабы".Всем пока!Света и Разума Replay

Повідомлень: 2072 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 16:51 Replay написав: Мы не лохи, бесплатно время своё тратить... Мы не лохи, бесплатно время своё тратить... Тобто на цих сторінках, ваші простині-за хорошу оплату..

І хто ж тоді платить?

Міжнародна закуліса чи місцеві олігархи? Тобто на цих сторінках, ваші простині-за хорошу оплату..І хто ж тоді платить?Міжнародна закуліса чи місцеві олігархи? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23341 З нами з: 15.01.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 2391 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 16:54 Козак-характерник Це козні диявола. Все що Ви пишете - логічно і виглядає переконливим. Диявол так і робить завжди - ніколи не бреше, але й не каже Істину. Така собі недосказана правда, напівправда, маніпуляція. Апелює до розуму, але є ще СЕРЦЕ! І через це серце, Святий Дух в ньому, Бог розмовляє з нами і доносить Істину.



Точно!

Так включаем Логику, Разум, Сердце(интуицию) и делаем Вывод!

Если нас всё время "трах..ют", при этом нашептывая приятные слова, то нас -таки Имеют!



Судить по делам, по результатам!

Если в результате Правления Царя, население сокращается, уровень жизни падает, конкурентоспособность на мировых рынках - снижается, то это какой-то Антинародный царь, в каких бы "стягах" он не бегал и на каком бы языке не "нашептывал".



И, наоборот!



Суровый Батько, истинно любящий Сына своего, не будет ублажать его похоть к разврату и гульне а будет из него Мужика воспитывать, Ответственного! Заставлять Учиться, отвечать за свои слова, думать и анализировать, Уважать Себя и своих Предков!





по Торе и Новому Завету!

Там Противоречия, очень серьёзные.

Возможно, Новый завет изменили, не спорю...

Вопрос в другом.



ТОРа показывает, как устроен МИР!

Новый Завет - застилает Зор пылью, уводя от реальности к Мечтам!



Обратите внимание!

Украина, Мечтает о Будущем, Светлом Будущем!

Пока мы мечтаем, Поляки, Китайцы и др., СТРОЯТ это самое будущее!

А мы... мечтаем... "меняем актёров-президентов", верим...

Жизнь проходит.

Истинно в духе "раба Божьего", мечтаем о рае после смерти... Точно!Так включаем Логику, Разум, Сердце(интуицию) и делаем Вывод!Если нас всё время "трах..ют", при этом нашептывая приятные слова, то нас -таки Имеют!Судить по делам, по результатам!Если в результате Правления Царя, население сокращается, уровень жизни падает, конкурентоспособность на мировых рынках - снижается, то это какой-то Антинародный царь, в каких бы "стягах" он не бегал и на каком бы языке не "нашептывал".И, наоборот!по Торе и Новому Завету!Там Противоречия, очень серьёзные.Возможно, Новый завет изменили, не спорю...Вопрос в другом.ТОРа показывает, как устроен МИР!Новый Завет - застилает Зор пылью, уводя от реальности к Мечтам!Обратите внимание!Украина, Мечтает о Будущем, Светлом Будущем!Пока мы мечтаем, Поляки, Китайцы и др., СТРОЯТ это самое будущее!А мы... мечтаем... "меняем актёров-президентов", верим...Жизнь проходит.Истинно в духе "раба Божьего", мечтаем о рае после смерти... Replay

Повідомлень: 2072 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 16:56 budivelnik Тобто на цих сторінках, ваші простині-за хорошу оплату..

У мну сегодня выходной!

Развлекаюсь!

Не часто пишу, смотрите дату моей регистрации.



Ну и, изучаю "реакцию" на тот или иной "вброс". кстати -истины.

А чего скрывать?

Надо понимать, как украинцы относятся к Беларуси и понимают ли, что там на самом деле происходит!



Бай У мну сегодня выходной!Развлекаюсь!Не часто пишу, смотрите дату моей регистрации.Ну и, изучаю "реакцию" на тот или иной "вброс". кстати -истины.А чего скрывать?Надо понимать, как украинцы относятся к Беларуси и понимают ли, что там на самом деле происходит!Бай Replay

Повідомлень: 2072 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 17:05 Replay написав: Чтобы перестать Страдать и Стонать, надо самому становиться хозяином своей жизни!

И не уповать на "доброго пана" чи то царя.

Чтобы перестать Страдать и Стонать, надо самому становиться хозяином своей жизни!И не уповать на "доброго пана" чи то царя.

Абсолютно вірно! Але без стражданнь не вийде! Первородний гріх на нас. Спочатку покаяння...А тоді вже й розпорояджатися власним життям: прийняти Бога в серці чи залишатися гордим і погубити себе.



Вопрос — откуда проистекают грех, смерть и зло? — существует немало глубоких ответов. И вот один из них. Даруя Адаму бытие, Бог проявил наивысшую любовь к своему творению: Адам был любимым созданием Божьим. Но ведь любовь наделяет возлюбленного наивысшим даром из всех возможных. Какой же дар выше: свободная воля, возможность свободного выбора — или отсутствие такой свободы? С точки зрения достоинства человека, его личной инициативы, его духовного развития несомненно, что свобода — высший дар; не будь свободы воли, человек являл бы собой совокупность рефлексов или был бы управляем свыше, как робот. Он, таким образом, находился бы ниже животных. Но, даруя свободу, этот высший дар, Бог тем самым предоставил человеку выбирать между добром и злом, а следовательно, и возможность избирать зло. Так избыточествующая, переполняющая мир, неизмеримая и святая любовь Божья парадоксальным образом открыла двери для проникновения в мир зла. Но то, что нам представляется парадоксом, в духовном мире является законом.



Что же такое «познание добра и зла»? По видимому, это погружение в такое состояние, в котором человек, не повинуясь воле Божьей, хочет сам решать, что для него является добром, а что злом. Есть немало этических проблем, кои человеческий разум пытается по сей день разрешать собственными силами и совсем иначе, чем заповедал Бог. Абсолютно вірно!Але без стражданнь не вийде! Первородний гріх на нас. Спочатку покаяння...А тоді вже й розпорояджатися власним життям: прийняти Бога в серці чи залишатися гордим і погубити себе.Вопрос — откуда проистекают грех, смерть и зло? — существует немало глубоких ответов. И вот один из них. Даруя Адаму бытие, Бог проявил наивысшую любовь к своему творению: Адам был любимым созданием Божьим. Но ведь любовь наделяет возлюбленного наивысшим даром из всех возможных. Какой же дар выше: свободная воля, возможность свободного выбора — или отсутствие такой свободы? С точки зрения достоинства человека, его личной инициативы, его духовного развития несомненно, что свобода — высший дар; не будь свободы воли, человек являл бы собой совокупность рефлексов или был бы управляем свыше, как робот. Он, таким образом, находился бы ниже животных. Но, даруя свободу, этот высший дар, Бог тем самым предоставил человеку выбирать между добром и злом, а следовательно, и возможность избирать зло. Так избыточествующая, переполняющая мир, неизмеримая и святая любовь Божья парадоксальным образом открыла двери для проникновения в мир зла. Но то, что нам представляется парадоксом, в духовном мире является законом.Что же такое «познание добра и зла»? По видимому, это погружение в такое состояние, в котором человек, не повинуясь воле Божьей, хочет сам решать, что для него является добром, а что злом. Есть немало этических проблем, кои человеческий разум пытается по сей день разрешать собственными силами и совсем иначе, чем заповедал Бог. Козак-характерник 2 Повідомлень: 28914 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1961 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 17:15 Replay написав: Козак-характерник Це козні диявола. Все що Ви пишете - логічно і виглядає переконливим. Диявол так і робить завжди - ніколи не бреше, але й не каже Істину. Така собі недосказана правда, напівправда, маніпуляція. Апелює до розуму, але є ще СЕРЦЕ! І через це серце, Святий Дух в ньому, Бог розмовляє з нами і доносить Істину.



Точно!

Так включаем Логику, Разум, Сердце(интуицию) и делаем Вывод!

Если нас всё время "трах..ют", при этом нашептывая приятные слова, то нас -таки Имеют!



Судить по делам, по результатам!

Если в результате Правления Царя, население сокращается, уровень жизни падает, конкурентоспособность на мировых рынках - снижается, то это какой-то Антинародный царь, в каких бы "стягах" он не бегал и на каком бы языке не "нашептывал ".



Точно!Так включаем Логику, Разум, Сердце(интуицию) и делаем Вывод!Если нас всё время "трах..ют", при этом нашептывая приятные слова, то нас -таки Имеют!Судить по делам, по результатам!".

Золоті слова... Тільки....а судді хто? Оцінку власну можна надати, а судити...Я принаймні не хочу. Судити одного кесаря може лише інший кесар. А кесар повинен лити кровушку...Богу Богове...а кесарю кесарево. Я пас! Хто має сили, потенцію і бажання бути кесарем, то нехай і бореться! Я умиваю руки... Золоті слова...Тільки....а судді хто? Оцінку власну можна надати, а судити...Я принаймні не хочу. Судити одного кесаря може лише інший кесар. А кесар повинен лити кровушку...Богу Богове...а кесарю кесарево. Я пас! Хто має сили, потенцію і бажання бути кесарем, то нехай і бореться! Я умиваю руки... Козак-характерник 2 Повідомлень: 28914 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1961 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 17:23 Re: Політична ситуація в Білорусі Replay написав: Славяне.

Типажи, очень хорошо описаны как у московитов, так и в украинской литературе!

Навиные, сочувствующие, честные.. вечно обманутые, страдающие и скорбящие люди!

Славяне, ждут Своего Царя, Избавителя от страданий, который их Защитит от "катiв". Славяне.Типажи, очень хорошо описаны как у московитов, так и в украинской литературе!Навиные, сочувствующие, честные.. вечно обманутые, страдающие и скорбящие люди!Славяне, ждут Своего Царя, Избавителя от страданий, который их Защитит от "катiв".

Поляки теж слов'яни, як і чехи з хорватами. Чим меньше слов'яни чи інші народи, були під совковою окупацією, тим меньше в них сподівань на доброго царя (державу), який всіх нагодує.

Білорусам такий цар вже набрид, рейтинг Зеленського теж стрімко падає, не актуальні цар і в двадцять першому столітті. Найкраще тоді, коли люди і не знають, хто в них президент. Поляки теж слов'яни, як і чехи з хорватами. Чим меньше слов'яни чи інші народи, були під совковою окупацією, тим меньше в них сподівань на доброго царя (державу), який всіх нагодує.Білорусам такий цар вже набрид, рейтинг Зеленського теж стрімко падає, не актуальні цар і в двадцять першому столітті. Найкраще тоді, коли люди і не знають, хто в них президент. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10637 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 17:24 Replay написав: andrijk777 По різним оцінкам:

Лука набрав 20-30%

Тихановська - 60-70%



Андрей!

Вы слушали Тихановскую, до выборов?

Её выступления, программу.



Откуда у Вас данные о 60-70%? Интернет голосование?

Включайте мозг!

Кто будет заходить на оппозиционные сайты, с целью проголосовать за оппозицию?

Работяги,селяне, пенсы, вояки, менты?

Нет, конечно!

Какие 70% за шепелявую блоггершу, не обладающую .... внятной программой?



Была бы реальная Оппозиция, с Программой, Идеологией и пр., можно было бы ещё спорить.

А так, утверждая, что беларусы отдали 70% кухарке(лишь бы не Лука), Вы - фактически утверждаете, что беларусы - дегенераты? Андрей!Вы слушали Тихановскую, до выборов?Её выступления, программу.Откуда у Вас данные о 60-70%? Интернет голосование?Включайте мозг!Кто будет заходить на оппозиционные сайты, с целью проголосовать за оппозицию?Работяги,селяне, пенсы, вояки, менты?Нет, конечно!Какие 70% за шепелявую блоггершу, не обладающую ....Была бы реальная Оппозиция, с Программой, Идеологией и пр., можно было бы ещё спорить.А так, утверждая, что беларусы отдали 70% кухарке(лишь бы не Лука), Вы - фактически утверждаете, что беларусы - дегенераты?

вы так тонко намекаете на Украину с 73% вы так тонко намекаете на Украину с 73% yama Повідомлень: 2623 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4927 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 79808182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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