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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 8182838485>
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:30

  freeze написав:
  andrijk777 написав:А докази і факти у вас є? Хоч один?
Ось мої докази:
1. Екзит-поли


Какие экзит-полы? Кто проводил, где, методика ?

Забанили в вікіпедії?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2020)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:36

  Replay написав::?: budivelnik
Ви що назвали українців ,які віддали 73% за клоуна-лиш би не за Порошенка - дегенератами?


Ахтунг!
У Тихановской - не было вменяемой программы, не было Идеологии перемен к лучшему!
У них одно, "Лукашенко должен уйти!"

Ви точно повний нуль по питанню Білорусії. Тільки дарма на вас час витратив.

Тихановська - це фактично технічний кандидат. Вона ДОМОГОСПОДАРКА!!! Яка нафіг у неї ІДЕОЛОГІЯ???????? Вона взагалі ні бе ні ме в політиці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:50

andrijk777
Тихановська - це фактично технічний кандидат. Вона ДОМОГОСПОДАРКА!!! Яка нафіг у неї ІДЕОЛОГІЯ???????? Вона взагалі ні бе ні ме в політиці.


Вы утверждаете, что за "технического кандидата", который "ни бе, ни мэ", проголосовало 70 процентов беларуссов!
В первом туре выборов???
вавшие за

Простите, но исходя из Ваших утверждений, Беларусы, проголосовавшие за кандидата, который "ни бэ ни мэ", сами... "ни бэ ни мэ"!


Если это так, предположим, хотя я - не верю, то Лукашенко, должен таки уйти!
Если это так, то беларуссам - надо жить Достойно, со 100 баксами коммуналки при 150 баксов пенсий, с платной медициной, разбитыми дорогами, олигархами, бухими чиновниками за рубём авто, сбивающими "онижедетей" и пр.

Никто же не против
Знаете, как нужно бороться с алкоголизмом?
Дать алкашу много много водки!
Он убьёт себе печень, по быстрому, и не будет мешать нормальным людям жить спокойно и счастливо!
Знаете, как надо бороться с той молодёжью, которой хочется "кулаки почесать"?
С древних времён, таких отправляли на войну, в дальние страны.

Так что, если Вдруг, беларуссам очень хочется "Дикого Капитализма", Велкам!
Это будет их, Свидомый выбор!
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:51

  andrijk777 написав:
  Replay написав:Ахтунг!
У Тихановской - не было вменяемой программы, не было Идеологии перемен к лучшему!
У них одно, "Лукашенко должен уйти!"

Ви точно повний нуль по питанню Білорусії. Тільки дарма на вас час витратив.

Тихановська - це фактично технічний кандидат. Вона ДОМОГОСПОДАРКА!!! Яка нафіг у неї ІДЕОЛОГІЯ???????? Вона взагалі ні бе ні ме в політиці.

Тоже резанули глаз подобного рода утверждения. Насколько я знаю, изначально баллотировался ее муж, но его перед выборами арестовали. Поэтому у Тихановской в принципе не может быть ни программы, ни идеологии, ни предвыборного рейтинга.
Встала на место мужа-страдальца :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:54

Re: Політична ситуація в Білорусі

andrijk777 написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав:А докази і факти у вас є? Хоч один?
Ось мої докази:
1. Екзит-поли


Какие экзит-полы? Кто проводил, где, методика ?

Забанили в вікіпедії?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2020)


И где там
Или великий гугльщик не понимает разницу между экзит-полом и интернет голосованием?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:57

Козак-характерник
Абсолютно вірно! :D Але без стражданнь не вийде! Первородний гріх на нас.


Та не
Умный учится на чужих ошибках, глупец -на своих.

Зачем страдать, если в этом нет смысла? :D

Поляки теж слов'яни, як і чехи з хорватами. Чим меньше слов'яни чи інші народи, були під совковою окупацією, тим меньше в них сподівань на доброго царя (державу), який всіх нагодує.

Нет. Совок тут не при делах, сотни лет - одно и тоже.
Поляки - не славяне, это миф, основанный на связи "славяне-словяне", типа от СЛОВО.
Менталитет, воспитанный на преклонении "младших перед старшими" независимо от Деяний!
Если Пан-Царь и пр., то независимо от того, что он делает, его отношения к подчинённым, перед ним - Преклоняются.
У Екклазиаста, есть другое определение.. какаго Царя почитать, какого не стоит. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:58

  Replay написав:andrijk777
Тихановська - це фактично технічний кандидат. Вона ДОМОГОСПОДАРКА!!! Яка нафіг у неї ІДЕОЛОГІЯ???????? Вона взагалі ні бе ні ме в політиці.


Вы утверждаете, что за "технического кандидата", который "ни бе, ни мэ", проголосовало 70 процентов беларуссов!
В первом туре выборов???
вавшие за

Простите, но исходя из Ваших утверждений, Беларусы, проголосовавшие за кандидата, который "ни бэ ни мэ", сами... "ни бэ ни мэ"!

І ще раз: нічого ви про ситуацію в Білорусії не знаєте. Повний нуль!

Тихановська пообіцяла що вона проведе чесні вибори президента на протязі пів року. З участю усіх бажаючих.
І вже на цих виборах білоруси оберуть собі достойного кандидата, а не домогосподарку.
Народ, очевидно, їй повірив.
Ось і вся історія.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:07

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Какие экзит-полы? Кто проводил, где, методика ?

Забанили в вікіпедії?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2020)


И где там
Или великий гугльщик не понимает разницу между экзит-полом и интернет голосованием?

Рак?
Независимый экзитпол на зарубежных участках
1. Тихановская

86,9 %
2. Лукашенко

3,9 %
3. Черечень

0,4 %
4. Дмитриев

0,4 %
5. Канопацкая

0,4 %
Уничтожили бюллетень

0,05 %
Отказ отвечать

6,5 %
Против всех

1,4 %
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:07

  Replay написав:Зачем страдать, если в этом нет смысла? :D

Без страждання не можна очиститися від гріхів і пізнати Любов. Обрізання серця. Це як обрізання виноградної лози, щоб краще проростала. Це втрата і одночасно знаходження. Мета - позбавлення гордині, щоб бути смиренним. Це глобально. В політичному ж плані питання стражданнь є недоцільним. Боротьбі зі Злом повинна тривати безперервно. Серце людське - це і є поле битви між Добром і злом. А політична боротьба вже як наслідок і результат боротьби цієї головної битви. Тому я завжди і кажу, що важливо те, що є в головах і серцях тих, хто претендує на роль політичної еліти.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 25 сер, 2020 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:08

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Поляки - не славяне, это миф, основанный на связи "славяне-словяне", типа от СЛОВО.

Це наші найближчі генетичні родичі, як і білоруси з прикордонними росіянами.
Ви любити писати про те, про що не маєте зеленого поняття.
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