Забанили в вікіпедії?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:30
Забанили в вікіпедії?
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:36
Ви точно повний нуль по питанню Білорусії. Тільки дарма на вас час витратив.
Тихановська - це фактично технічний кандидат. Вона ДОМОГОСПОДАРКА!!! Яка нафіг у неї ІДЕОЛОГІЯ???????? Вона взагалі ні бе ні ме в політиці.
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:50
andrijk777
Вы утверждаете, что за "технического кандидата", который "ни бе, ни мэ", проголосовало 70 процентов беларуссов!
В первом туре выборов???
вавшие за
Простите, но исходя из Ваших утверждений, Беларусы, проголосовавшие за кандидата, который "ни бэ ни мэ", сами... "ни бэ ни мэ"!
Если это так, предположим, хотя я - не верю, то Лукашенко, должен таки уйти!
Если это так, то беларуссам - надо жить Достойно, со 100 баксами коммуналки при 150 баксов пенсий, с платной медициной, разбитыми дорогами, олигархами, бухими чиновниками за рубём авто, сбивающими "онижедетей" и пр.
Никто же не против
Знаете, как нужно бороться с алкоголизмом?
Дать алкашу много много водки!
Он убьёт себе печень, по быстрому, и не будет мешать нормальным людям жить спокойно и счастливо!
Знаете, как надо бороться с той молодёжью, которой хочется "кулаки почесать"?
С древних времён, таких отправляли на войну, в дальние страны.
Так что, если Вдруг, беларуссам очень хочется "Дикого Капитализма", Велкам!
Это будет их, Свидомый выбор!
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:51
Тоже резанули глаз подобного рода утверждения. Насколько я знаю, изначально баллотировался ее муж, но его перед выборами арестовали. Поэтому у Тихановской в принципе не может быть ни программы, ни идеологии, ни предвыборного рейтинга.
Встала на место мужа-страдальца
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:54
Re: Політична ситуація в Білорусі
И где там
Или великий гугльщик не понимает разницу между экзит-полом и интернет голосованием?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:57
Козак-характерник
Та не
Умный учится на чужих ошибках, глупец -на своих.
Зачем страдать, если в этом нет смысла?
Нет. Совок тут не при делах, сотни лет - одно и тоже.
Поляки - не славяне, это миф, основанный на связи "славяне-словяне", типа от СЛОВО.
Менталитет, воспитанный на преклонении "младших перед старшими" независимо от Деяний!
Если Пан-Царь и пр., то независимо от того, что он делает, его отношения к подчинённым, перед ним - Преклоняются.
У Екклазиаста, есть другое определение.. какаго Царя почитать, какого не стоит.
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:58
І ще раз: нічого ви про ситуацію в Білорусії не знаєте. Повний нуль!
Тихановська пообіцяла що вона проведе чесні вибори президента на протязі пів року. З участю усіх бажаючих.
І вже на цих виборах білоруси оберуть собі достойного кандидата, а не домогосподарку.
Народ, очевидно, їй повірив.
Ось і вся історія.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:07
Рак?
Независимый экзитпол на зарубежных участках
1. Тихановская
86,9 %
2. Лукашенко
3,9 %
3. Черечень
0,4 %
4. Дмитриев
0,4 %
5. Канопацкая
0,4 %
Уничтожили бюллетень
0,05 %
Отказ отвечать
6,5 %
Против всех
1,4 %
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:07
Без страждання не можна очиститися від гріхів і пізнати Любов. Обрізання серця. Це як обрізання виноградної лози, щоб краще проростала. Це втрата і одночасно знаходження. Мета - позбавлення гордині, щоб бути смиренним. Це глобально. В політичному ж плані питання стражданнь є недоцільним. Боротьбі зі Злом повинна тривати безперервно. Серце людське - це і є поле битви між Добром і злом. А політична боротьба вже як наслідок і результат боротьби цієї головної битви. Тому я завжди і кажу, що важливо те, що є в головах і серцях тих, хто претендує на роль політичної еліти.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 25 сер, 2020 18:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:08
Re: Політична ситуація в Білорусі
Це наші найближчі генетичні родичі, як і білоруси з прикордонними росіянами.
Ви любити писати про те, про що не маєте зеленого поняття.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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