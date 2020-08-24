Додано: Вів 25 сер, 2020 17:50

Тихановська - це фактично технічний кандидат. Вона ДОМОГОСПОДАРКА!!! Яка нафіг у неї ІДЕОЛОГІЯ???????? Вона взагалі ні бе ні ме в політиці.

Вы утверждаете, что за "технического кандидата", который "ни бе, ни мэ", проголосовало 70 процентов беларуссов!В первом туре выборов???вавшие заПростите, но исходя из Ваших утверждений, Беларусы, проголосовавшие за кандидата, который "ни бэ ни мэ", сами... "ни бэ ни мэ"!Если это так, предположим, хотя я - не верю, то Лукашенко, должен таки уйти!Если это так, то беларуссам - надо жить Достойно, со 100 баксами коммуналки при 150 баксов пенсий, с платной медициной, разбитыми дорогами, олигархами, бухими чиновниками за рубём авто, сбивающими "онижедетей" и пр.Никто же не противЗнаете, как нужно бороться с алкоголизмом?Дать алкашу много много водки!Он убьёт себе печень, по быстрому, и не будет мешать нормальным людям жить спокойно и счастливо!Знаете, как надо бороться с той молодёжью, которой хочется "кулаки почесать"?С древних времён, таких отправляли на войну, в дальние страны.Так что, если Вдруг, беларуссам очень хочется "Дикого Капитализма", Велкам!Это будет их, Свидомый выбор!