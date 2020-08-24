Оце жесть!!!
Оце називається махлюють "по-взрослому".
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:11
Хотів звірити з офіційними результатами, так результатів голосування по зарубіжних округах ВЗАГАЛІ НЕМАЄ:
Оце жесть!!!
Оце називається махлюють "по-взрослому".
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:11
Re: Політична ситуація в Білорусі
Рак?
Независимый экзитпол на зарубежных участках
1. Тихановская
86,9 %
2. Лукашенко
3,9 %
3. Черечень
0,4 %
4. Дмитриев
0,4 %
5. Канопацкая
0,4 %
Уничтожили бюллетень
0,05 %
Отказ отвечать
6,5 %
Против всех
1,4 %[/quote]
Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:13
Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 25 сер, 2020 18:29, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:16
Ага!
Если бы Лукашенко был опытным политиком и хитрым человеком, он бы легко размазал оппозицию.
Как?
Да... дебаты на ТВ, открытые, со активистами, вот арестованными даже.
-В чём смысл Ваших протестов? Ну уберёте Лукашенко, что дальше?
Как собираетесь повышать уровень жизни населения, как собираетесь находить рынки сбыта для продукции гос.предприятий?
Ну и т.д. по теме мирового устройства экономики, корпораций и пр. Капитализма!
В пример, противостояние Китая и США, не как политических систем а Экономическое.
Понимание, что в современном Мире... или тебя сожрут или ты отобьёшься.
А если тебя "нагнут", то вопрос времени, через сколько ты умрёшь(прекратишь существование как народ), расстворишься в соседях и приехавших "арабах"...
Какое Будущее для Беларуси хочет оппозиция?
Каким способом и какими жертвами?
Если Беларусь хочет выжить, в окружении России и Запада, может надо совместно отбиваться а не друг другу рвать чубы?
А если оппозиция думает о себе, о распиле госпредприятий, земли, то можно ли назвать эту оппозицию ПРОбеларусской или эти протесты, организованы потенциальными оккупантами?
Там всё просто, если язык подвешен.
Укатываются в хлам оппозиционеры.
Востаннє редагувалось Replay в Вів 25 сер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:21
Re: Політична ситуація в Білорусі
Школьник не понимает разницы и причин разных голосований за рубежом Украины и Беларуси и внутри страны?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:22
Re: Політична ситуація в Білорусі
Этот малыш с развитием восьмиклассника очень веселит на самом деле
Особенно когда строит из себя великого эксперта по Беларуси, обладающего тайными познаниями.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:29
Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:40
Re: Політична ситуація в Білорусі
Мальчик, ты по всей вероятности вырос в лесу, и не в курсе, что есть плохие слова, которые не стоит использовать к собеседнику
А то привыкнешь, скажешь в реальной жизни и без зубов останешься
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:41
Совершенно точно.
Когда управленцы выполняют свои функции, создают благоприятные для жизни, работы, развития условия пиплу, то пипл и не интересуется ими, не знает их.
Уезжают за границу ... потому что там условия краше. Бери и развивайся.
Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр.
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