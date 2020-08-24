Додано: Вів 25 сер, 2020 18:16

AlexxK

Встала на место мужа-страдальца Встала на место мужа-страдальца

Ага!Если бы Лукашенко был опытным политиком и хитрым человеком, он бы легко размазал оппозицию.Как?Да... дебаты на ТВ, открытые, со активистами, вот арестованными даже.-В чём смысл Ваших протестов? Ну уберёте Лукашенко, что дальше?Как собираетесь повышать уровень жизни населения, как собираетесь находить рынки сбыта для продукции гос.предприятий?Ну и т.д. по теме мирового устройства экономики, корпораций и пр. Капитализма!В пример, противостояние Китая и США, не как политических систем а Экономическое.Понимание, что в современном Мире... или тебя сожрут или ты отобьёшься.А если тебя "нагнут", то вопрос времени, через сколько ты умрёшь(прекратишь существование как народ), расстворишься в соседях и приехавших "арабах"...Какое Будущее для Беларуси хочет оппозиция?Каким способом и какими жертвами?Если Беларусь хочет выжить, в окружении России и Запада, может надо совместно отбиваться а не друг другу рвать чубы?А если оппозиция думает о себе, о распиле госпредприятий, земли, то можно ли назвать эту оппозицию ПРОбеларусской или эти протесты, организованы потенциальными оккупантами?Там всё просто, если язык подвешен.Укатываются в хлам оппозиционеры.