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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:11

Хотів звірити з офіційними результатами, так результатів голосування по зарубіжних округах ВЗАГАЛІ НЕМАЄ:
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf
Оце жесть!!!
Оце називається махлюють "по-взрослому".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:11

Re: Політична ситуація в Білорусі

andrijk777 написав:
  freeze написав:
andrijk777 написав:[quote="5043483:freeze"]
Какие экзит-полы? Кто проводил, где, методика ?

Забанили в вікіпедії?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2020)


И где там
Или великий гугльщик не понимает разницу между экзит-полом и интернет голосованием?

Рак?
Независимый экзитпол на зарубежных участках
1. Тихановская

86,9 %
2. Лукашенко

3,9 %
3. Черечень

0,4 %
4. Дмитриев

0,4 %
5. Канопацкая

0,4 %
Уничтожили бюллетень

0,05 %
Отказ отвечать

6,5 %
Против всех

1,4 %[/quote]

Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:13

  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 25 сер, 2020 18:29, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:16

AlexxK
Встала на место мужа-страдальца :)

Ага!
Если бы Лукашенко был опытным политиком и хитрым человеком, он бы легко размазал оппозицию.
Как?
Да... дебаты на ТВ, открытые, со активистами, вот арестованными даже.

-В чём смысл Ваших протестов? Ну уберёте Лукашенко, что дальше?
Как собираетесь повышать уровень жизни населения, как собираетесь находить рынки сбыта для продукции гос.предприятий?


Ну и т.д. по теме мирового устройства экономики, корпораций и пр. Капитализма!
В пример, противостояние Китая и США, не как политических систем а Экономическое.

Понимание, что в современном Мире... или тебя сожрут или ты отобьёшься.
А если тебя "нагнут", то вопрос времени, через сколько ты умрёшь(прекратишь существование как народ), расстворишься в соседях и приехавших "арабах"... :D

Какое Будущее для Беларуси хочет оппозиция?
Каким способом и какими жертвами?

Если Беларусь хочет выжить, в окружении России и Запада, может надо совместно отбиваться а не друг другу рвать чубы?

А если оппозиция думает о себе, о распиле госпредприятий, земли, то можно ли назвать эту оппозицию ПРОбеларусской или эти протесты, организованы потенциальными оккупантами? :D

Там всё просто, если язык подвешен.
Укатываются в хлам оппозиционеры.
Востаннє редагувалось Replay в Вів 25 сер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:17

andrijk777
Ви ІДІОТ???

Расшифруйте значение слова IDIOT
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:21

Re: Політична ситуація в Білорусі

andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Результати "за Порошенка" відрізняються від офіційних результатів???


Школьник не понимает разницы и причин разных голосований за рубежом Украины и Беларуси и внутри страны?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

Replay написав:andrijk777
Ви ІДІОТ???

Расшифруйте значение слова IDIOT


Этот малыш с развитием восьмиклассника очень веселит на самом деле
Особенно когда строит из себя великого эксперта по Беларуси, обладающего тайными познаниями.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:29

  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:40

Re: Політична ситуація в Білорусі

andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.


Мальчик, ты по всей вероятности вырос в лесу, и не в курсе, что есть плохие слова, которые не стоит использовать к собеседнику
А то привыкнешь, скажешь в реальной жизни и без зубов останешься
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:41

  lapay написав:
  Replay написав:Славяне.
Типажи, очень хорошо описаны как у московитов, так и в украинской литературе!
Навиные, сочувствующие, честные.. вечно обманутые, страдающие и скорбящие люди!
Славяне, ждут Своего Царя, Избавителя от страданий, который их Защитит от "катiв".

Поляки теж слов'яни, як і чехи з хорватами. Чим меньше слов'яни чи інші народи, були під совковою окупацією, тим меньше в них сподівань на доброго царя (державу), який всіх нагодує.
Білорусам такий цар вже набрид, рейтинг Зеленського теж стрімко падає, не актуальні цар і в двадцять першому столітті. Найкраще тоді, коли люди і не знають, хто в них президент.

Совершенно точно.
Когда управленцы выполняют свои функции, создают благоприятные для жизни, работы, развития условия пиплу, то пипл и не интересуется ими, не знает их.

Уезжают за границу ... потому что там условия краше. Бери и развивайся.

Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр.
detroytred
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