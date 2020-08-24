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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:45

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.


Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

Replay уже который день исходит на субстанцию, как хорошо в Белорусии.

Дороги, медицина, образование, олигархов нет, нет коррупции

Только он или идиот, или агент пропагандон. Пусть сам выбирает что ему ближе

По дорогам, как была размыта несколько лет назад трасса Гомель-Кобрин, кое-как отремонтировали и остаётся самой худшей дорогой.
А лучшие дороги считаются на фоне этой худшей

Это так, не единичный, а большой факт мифа о дорогах в РБ

По поводу всего остального, у меня брат живёт в Минске.
Я ему, вкратце, перечислил тезисы, которые тут задвигал Replay

Новых матерных слов я не узнал, хотя бывшие военные ими оперируют очень хорошо :)
Если вкратце, то ответ был "пи**"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:05

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.


Мальчик, ты по всей вероятности вырос в лесу, и не в курсе, что есть плохие слова, которые не стоит использовать к собеседнику
А то привыкнешь, скажешь в реальной жизни и без зубов останешься

Все ясно. Хто ти - написав вище.
andrijk777
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