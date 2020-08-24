andrijk777 написав:
Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!