RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83848586>
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:45

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.


Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7242
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

Replay уже который день исходит на субстанцию, как хорошо в Белорусии.

Дороги, медицина, образование, олигархов нет, нет коррупции

Только он или идиот, или агент пропагандон. Пусть сам выбирает что ему ближе

По дорогам, как была размыта несколько лет назад трасса Гомель-Кобрин, кое-как отремонтировали и остаётся самой худшей дорогой.
А лучшие дороги считаются на фоне этой худшей

Это так, не единичный, а большой факт мифа о дорогах в РБ

По поводу всего остального, у меня брат живёт в Минске.
Я ему, вкратце, перечислил тезисы, которые тут задвигал Replay

Новых матерных слов я не узнал, хотя бывшие военные ими оперируют очень хорошо :)
Если вкратце, то ответ был "пи**"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:05

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.


Мальчик, ты по всей вероятности вырос в лесу, и не в курсе, что есть плохие слова, которые не стоит использовать к собеседнику
А то привыкнешь, скажешь в реальной жизни и без зубов останешься

Все ясно - таких округів немає. Хто ти - написав вище.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 25 сер, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:09

Re: Політична ситуація в Білорусі

  zРадио написав:Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!

Можуть, тільки там їх і робили, бо на території Білорусі незалежні екзітполи заборонені. Колега [b]andrijk777/b] пише про те, що результати екзітполів і офіційні результати, на закордонних дільницях, кардинально різняться. Якщо там були фальшування, то і на інших дільницях теж було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10640
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:11

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  freeze написав:Долго ржал над школьником
Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков.
В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко?
Пора умнеть уже.

Ви ІДІОТ???
Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!!
На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.


Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!

Идиот, як математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 25 сер, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:12

  Replay написав:Козак-характерник
Абсолютно вірно! :D Але без стражданнь не вийде! Первородний гріх на нас.


Та не
Умный учится на чужих ошибках, глупец -на своих.

Зачем страдать, если в этом нет смысла? :D

Поляки теж слов'яни, як і чехи з хорватами. Чим меньше слов'яни чи інші народи, були під совковою окупацією, тим меньше в них сподівань на доброго царя (державу), який всіх нагодує.

Нет. Совок тут не при делах, сотни лет - одно и тоже.
Поляки - не славяне, это миф, основанный на связи "славяне-словяне", типа от СЛОВО.
Менталитет, воспитанный на преклонении "младших перед старшими" независимо от Деяний!
Если Пан-Царь и пр., то независимо от того, что он делает, его отношения к подчинённым, перед ним - Преклоняются.
У Екклазиаста, есть другое определение.. какаго Царя почитать, какого не стоит. :D

якраз Поляки найбільше слов"яни, як і Білоруси, трохи менше українці, росіяни та східні німці. Дивись R1a гаплогрупа https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21202
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:14

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр

Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.
Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 25 сер, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10640
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:16

  andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.


Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7242
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:28

  andrijk777 написав:Все ясно - таких округів немає. Хто ти - написав вище.


Я тебе чуть ниже напишу, ты просто феерический малограмотный дыбыл :lol:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18179
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4368 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:30

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.


Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии :mrgreen:


Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18179
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4368 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 83848586>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.