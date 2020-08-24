freeze написав:Долго ржал над школьником Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков. В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко? Пора умнеть уже.
Ви ІДІОТ??? Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!! На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!
zРадио написав:Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!
Можуть, тільки там їх і робили, бо на території Білорусі незалежні екзітполи заборонені. Колега [b]andrijk777/b] пише про те, що результати екзітполів і офіційні результати, на закордонних дільницях, кардинально різняться. Якщо там були фальшування, то і на інших дільницях теж було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Долго ржал над школьником Петя вот также победил на большинстве зарубежных участков. В гугле есть итоговая цифра с результатом Порошенко? Пора умнеть уже.
Ви ІДІОТ??? Порівнюйте екзит-поли і офіційні результати!!! На яких округах в 2019 результати екзит-полів і офіційні результати діаметрально протилежні - в студію, інакше ви ідіот.
Вмешаюсь. Школьник, как кибернетик по образованию подскажу тебе - не может быть экзитполов на зарубежных участках в рамках белорусских выборов! Нечто выданное за экзитпол за пределами страны могут "проводить" только поганые пропагандоны. Социологи же не будут рассматривать это даже в качестве идеи, поскольку не смогут обеспечить ни рандомизированность, ни достаточность выборки!
Идиот, як математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6. Немає 100% доказів і не може бути. Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 25 сер, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Абсолютно вірно! Але без стражданнь не вийде! Первородний гріх на нас.
Та не Умный учится на чужих ошибках, глупец -на своих.
Зачем страдать, если в этом нет смысла?
Поляки теж слов'яни, як і чехи з хорватами. Чим меньше слов'яни чи інші народи, були під совковою окупацією, тим меньше в них сподівань на доброго царя (державу), який всіх нагодує.
Нет. Совок тут не при делах, сотни лет - одно и тоже. Поляки - не славяне, это миф, основанный на связи "славяне-словяне", типа от СЛОВО. Менталитет, воспитанный на преклонении "младших перед старшими" независимо от Деяний! Если Пан-Царь и пр., то независимо от того, что он делает, его отношения к подчинённым, перед ним - Преклоняются. У Екклазиаста, есть другое определение.. какаго Царя почитать, какого не стоит.
andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6. Немає 100% доказів і не може бути. Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии
andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6. Немає 100% доказів і не може бути. Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик )))) Такой же как я физик-ядерщик Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.