Додано: Вів 25 сер, 2020 18:58

уже который день исходит на субстанцию, как хорошо в Белорусии.Дороги, медицина, образование, олигархов нет, нет коррупцииТолько он или идиот, или агент пропагандон. Пусть сам выбирает что ему ближеПо дорогам, как была размыта несколько лет назад трасса Гомель-Кобрин, кое-как отремонтировали и остаётся самой худшей дорогой.А лучшие дороги считаются на фоне этой худшейЭто так, не единичный, а большой факт мифа о дорогах в РБПо поводу всего остального, у меня брат живёт в Минске.Я ему, вкратце, перечислил тезисы, которые тут задвигалНовых матерных слов я не узнал, хотя бывшие военные ими оперируют очень хорошоЕсли вкратце, то ответ был "пи**"