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Політична ситуація в Білорусі
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andrijk777
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
zРадио написав: andrijk777 написав:
Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ,
а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии
Ну, этот малообразованный кадр рассмешил
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 25 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
freeze написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ,
а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.
Ржу не могу
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
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andrijk777
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:36
andrijk777 написав: freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.
Ржу не могу
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо
Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:41
freeze написав:
andrijk777 написав: freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.
Ржу не могу
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо
Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Ой, як смішно
. Дівчаткам в школі такі приколи розказуєш? Давай - наступний пост з радіо-акаунту. Не переплутай!
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andrijk777
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