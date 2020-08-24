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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:30

zРадио
"кибернетик по образованию" тобі усюди пропагандони мерещаться. Екзит-поли на зарубіжних округах проводили пропагандони. Ха-ха :D :D :D
Судячи з твоїх однобоких постів - ти самий звичайний пропагандон.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.


Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии :mrgreen:


Ну, этот малообразованный кадр рассмешил :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Вів 25 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33

  freeze написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.


Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии :mrgreen:


Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:

Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:36

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:

Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?



О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо :lol: :lol: :lol:

Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:41

  freeze написав:
  andrijk777 написав:
  freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:

Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?



О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо :lol:

Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?

Ой, як смішно :D :D . Дівчаткам в школі такі приколи розказуєш? Давай - наступний пост з радіо-акаунту. Не переплутай!
andrijk777
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