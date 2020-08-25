Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28

lapay написав: detroytred написав: Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр

Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.

Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір. Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір.

Пересичный не может, может подавляющее большинство пересичных. Ключевое слово - подавляющее.Ведь даже при 60% на 40% -- когда целых!!! 40% (4 из 10 человек) не согласны, говорить, что целый народ сделал выбор -- ошибка.Голосование и принятие решения просто большинством является лишь способом, отражает борьбу!!! между разными точками зрения.Какое уж тут обобщение "народ" (британцы, украинцы и т.д.).А ведь есть ещё не голосовавшие.Ну и какой выбор-то, если большинство выбирающих не являются специалистами по вопросу, а банально принимают на веру аргументы от ... управленцев.Какой выбор-то?!Наугад...Кто внушал британцам, что выход из ЕС будет благо ?! И на сей процесс внушения затратил силы и средства.Вот он сделал выбор. Управленец.А по тем вопросам, где подавляющее большинство за, и голосовать (выбор делать), как правило, не нужно, процесс и так идёт. Вот это и есть выбор народа.Янки не голосуют за выход из НАТО))Оставаться в НАТО - это выбор народа, американцев.