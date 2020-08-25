zРадио
"кибернетик по образованию" тобі усюди пропагандони мерещаться. Екзит-поли на зарубіжних округах проводили пропагандони. Ха-ха
Судячи з твоїх однобоких постів - ти самий звичайний пропагандон.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:30
zРадио
"кибернетик по образованию" тобі усюди пропагандони мерещаться. Екзит-поли на зарубіжних округах проводили пропагандони. Ха-ха
Судячи з твоїх однобоких постів - ти самий звичайний пропагандон.
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
Ну, этот малообразованный кадр рассмешил
Востаннє редагувалось freeze в Вів 25 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:36
О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо
Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:41
Ой, як смішно . Дівчаткам в школі такі приколи розказуєш? Давай - наступний пост з радіо-акаунту. Не переплутай!
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28
Пересичный не может, может подавляющее большинство пересичных. Ключевое слово - подавляющее.
Ведь даже при 60% на 40% -- когда целых!!! 40% (4 из 10 человек) не согласны, говорить, что целый народ сделал выбор -- ошибка.
Голосование и принятие решения просто большинством является лишь способом, отражает борьбу!!! между разными точками зрения.
Какое уж тут обобщение "народ" (британцы, украинцы и т.д.).
А ведь есть ещё не голосовавшие.
Ну и какой выбор-то, если большинство выбирающих не являются специалистами по вопросу, а банально принимают на веру аргументы от ... управленцев.
Какой выбор-то?!
Наугад...
Кто внушал британцам, что выход из ЕС будет благо ?! И на сей процесс внушения затратил силы и средства.
Вот он сделал выбор. Управленец.
А по тем вопросам, где подавляющее большинство за, и голосовать (выбор делать), как правило, не нужно, процесс и так идёт. Вот это и есть выбор народа.
Янки не голосуют за выход из НАТО))
Оставаться в НАТО - это выбор народа, американцев.
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