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Політична ситуація в Білорусі
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andrijk777
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
zРадио написав: andrijk777 написав:
Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ,
а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии
Ну, этот малообразованный кадр рассмешил
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 25 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
freeze написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ,
а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.
Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.
Ржу не могу
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
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andrijk777
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:36
andrijk777 написав: freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.
Ржу не могу
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо
Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:41
freeze написав:
andrijk777 написав: freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.
Ржу не могу
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо
Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Ой, як смішно
. Дівчаткам в школі такі приколи розказуєш? Давай - наступний пост з радіо-акаунту. Не переплутай!
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andrijk777
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28
lapay написав: detroytred написав:
Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр
Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.
Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір.
Пересичный не может, может подавляющее большинство пересичных. Ключевое слово - подавляющее.
Ведь даже при 60% на 40% -- когда целых!!! 40% (4 из 10 человек) не согласны, говорить, что целый народ сделал выбор -- ошибка.
Голосование и принятие решения просто большинством является лишь способом, отражает борьбу!!! между разными точками зрения.
Какое уж тут обобщение "народ" (британцы, украинцы и т.д.).
А ведь есть ещё не голосовавшие.
Ну и какой выбор-то, если большинство выбирающих не являются специалистами по вопросу, а банально принимают на веру аргументы от ... управленцев.
Какой выбор-то?!
Наугад...
Кто внушал британцам, что выход из ЕС будет благо ?! И на сей процесс внушения затратил силы и средства.
Вот он сделал выбор. Управленец.
А по тем вопросам, где подавляющее большинство за, и голосовать (выбор делать), как правило, не нужно, процесс и так идёт. Вот это и есть выбор народа.
Янки не голосуют за выход из НАТО))
Оставаться в НАТО - это выбор народа, американцев.
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detroytred
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Додано: Сер 26 сер, 2020 00:58
lapay написав:Колега [b]andrijk777/b] пише про те, що результати екзітполів і офіційні результати, на закордонних дільницях, кардинально різняться. Якщо там були фальшування, то і на інших дільницях теж було.
Коллега Андрейка вообще то тут написал, что он не нашел результаты выборов на закордонных округах, но тем не менее ухитрился сделать выводы на основании отсутствующих познаний
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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