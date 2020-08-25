RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 84858687>
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:30

zРадио
"кибернетик по образованию" тобі усюди пропагандони мерещаться. Екзит-поли на зарубіжних округах проводили пропагандони. Ха-ха :D :D :D
Судячи з твоїх однобоких постів - ти самий звичайний пропагандон.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.


Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии :mrgreen:


Ну, этот малообразованный кадр рассмешил :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Вів 25 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18181
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4372 раз.
Подякували: 7070 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33

  freeze написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Идиот, а я математик за освітою, скажу тобі неучу що це не 100% доказ, а один з 6.
Немає 100% доказів і не може бути.
Але в мене хоч якісь докази є. А у вас, кремлеботів жодного немає.


Не ври, не бывает дипломированных математиков в ссоре с логикой - их отчисляют на первой сессии :mrgreen:


Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:

Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:34

Зображення
"Лука синепалый" - народное творчество.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:36

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:

Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?



О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо :lol: :lol: :lol:

Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18181
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4372 раз.
Подякували: 7070 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:41

  freeze написав:
  andrijk777 написав:
  freeze написав:
Бу-га-га, это школяр с детсадовской логикой математик ))))
Такой же как я физик-ядерщик :lol:
Не имеет ни малейшего представления о социологии и несёт тут редкостный бред.

Ржу не могу :lol:

Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?



О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо :lol:

Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?

Ой, як смішно :D :D . Дівчаткам в школі такі приколи розказуєш? Давай - наступний пост з радіо-акаунту. Не переплутай!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр

Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.
Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір.

Пересичный не может, может подавляющее большинство пересичных. Ключевое слово - подавляющее.
Ведь даже при 60% на 40% -- когда целых!!! 40% (4 из 10 человек) не согласны, говорить, что целый народ сделал выбор -- ошибка.
Голосование и принятие решения просто большинством является лишь способом, отражает борьбу!!! между разными точками зрения.
Какое уж тут обобщение "народ" (британцы, украинцы и т.д.).
А ведь есть ещё не голосовавшие.

Ну и какой выбор-то, если большинство выбирающих не являются специалистами по вопросу, а банально принимают на веру аргументы от ... управленцев.
Какой выбор-то?!
Наугад...
Кто внушал британцам, что выход из ЕС будет благо ?! И на сей процесс внушения затратил силы и средства.
Вот он сделал выбор. Управленец.


А по тем вопросам, где подавляющее большинство за, и голосовать (выбор делать), как правило, не нужно, процесс и так идёт. Вот это и есть выбор народа.
Янки не голосуют за выход из НАТО))
Оставаться в НАТО - это выбор народа, американцев.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23261
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

lapay написав:Колега [b]andrijk777/b] пише про те, що результати екзітполів і офіційні результати, на закордонних дільницях, кардинально різняться. Якщо там були фальшування, то і на інших дільницях теж було.


Коллега Андрейка вообще то тут написал, что он не нашел результаты выборов на закордонных округах, но тем не менее ухитрился сделать выводы на основании отсутствующих познаний
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18181
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4372 раз.
Подякували: 7070 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:07

Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+.
Напевно "відморожений" приїхав з Туркменістану, розказати Україні "правду про Білорусь".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:27


Такі самі технології використовують і на цьому форумі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84858687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Replay і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.