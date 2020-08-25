zРадио
"кибернетик по образованию" тобі усюди пропагандони мерещаться. Екзит-поли на зарубіжних округах проводили пропагандони. Ха-ха
Судячи з твоїх однобоких постів - ти самий звичайний пропагандон.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:30
zРадио
"кибернетик по образованию" тобі усюди пропагандони мерещаться. Екзит-поли на зарубіжних округах проводили пропагандони. Ха-ха
Судячи з твоїх однобоких постів - ти самий звичайний пропагандон.
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
Ну, этот малообразованный кадр рассмешил
Востаннє редагувалось freeze в Вів 25 сер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:33
Ви з zРадио з одного компа пишете чи з різних?
Що б я не написав - ви двоє синхронно відповідаєте.
Я надіюсь ви хоч не спите разом?
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:36
О, вот тупой, мужик, навоз, как говорит Либо
Ладно ,малыш, насмеялся я с тебя.
Скажи родителям, что скоро 1 сентября, они тебе к школе всё купили ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:41
Ой, як смішно . Дівчаткам в школі такі приколи розказуєш? Давай - наступний пост з радіо-акаунту. Не переплутай!
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28
Пересичный не может, может подавляющее большинство пересичных. Ключевое слово - подавляющее.
Ведь даже при 60% на 40% -- когда целых!!! 40% (4 из 10 человек) не согласны, говорить, что целый народ сделал выбор -- ошибка.
Голосование и принятие решения просто большинством является лишь способом, отражает борьбу!!! между разными точками зрения.
Какое уж тут обобщение "народ" (британцы, украинцы и т.д.).
А ведь есть ещё не голосовавшие.
Ну и какой выбор-то, если большинство выбирающих не являются специалистами по вопросу, а банально принимают на веру аргументы от ... управленцев.
Какой выбор-то?!
Наугад...
Кто внушал британцам, что выход из ЕС будет благо ?! И на сей процесс внушения затратил силы и средства.
Вот он сделал выбор. Управленец.
А по тем вопросам, где подавляющее большинство за, и голосовать (выбор делать), как правило, не нужно, процесс и так идёт. Вот это и есть выбор народа.
Янки не голосуют за выход из НАТО))
Оставаться в НАТО - это выбор народа, американцев.
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:58
Re: Політична ситуація в Білорусі
Коллега Андрейка вообще то тут написал, что он не нашел результаты выборов на закордонных округах, но тем не менее ухитрился сделать выводы на основании отсутствующих познаний
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 26 сер, 2020 02:07
Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+.
Напевно "відморожений" приїхав з Туркменістану, розказати Україні "правду про Білорусь".
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