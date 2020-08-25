Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано
Если не секрет, какие есть доказательства у "всего мира"?
Если что, то экономическое противостояние между "корпорациями", переместило основной акцент из области "военного противостояния" в "информационное противостояние".
Так называемые "кибер-войны".
Чтобы захватить государство, не нужно его бомбить, создавать концлагеря и пр.! Проще, провести "информационную обработку" изнутри, вызвать противостояние среди самих же граждан, получить "нестабильность" и направить Протесты в нужное русло.
Обратите внимание, потерь среди "своих" - не будет!
Они сами себя и уничтожат!
Вот, как беларусы, которые- хотят Свободы!
Получив "свободу", они получат и Социальную Несправедливость, если что!
Так вот!
Сейчас, в конце цикла, происходит глобальный Передел Мира, смена экономической модели, технологий, создание "многополярного мира".
США, насколько я понял, уступят место новой Коалиции, создаваемой на базе Великобритании.
Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия, США...
Никаких шуток, есть такие мнения и есть тому подтверждение.
На базе Китая, второе "образование", возможно с Россией, вплоть до Евразийской Империи.
Прибалтика-Беларусь-Украина-Молдова и т.д., станут "санитарной зоной" между ЕС и Евразийской Империей. Этакая - "зона отчуждения".
Все, кто знаком с этим "проектом", уже "сделали ноги", кто куда... т.к. реализовать свой потенуиал в "зоне отчуждения", проблематично.
Судя по графикам, этот передел, произойдёт в ближайшие годы. Кризис в 2022-м мощнейший, возможно Война, к 2025-му ещё пик кризиса и к 2030-му, формирование Нового Мира с выходом на рост экономик к 2035-му!
Абсолютно другая модель нас ожидает!
И... "Тоталитарная Система", а-ля Лукашенко! Правда в виде "Бацьки", будет Суперкомпьютер, без коррупции и эмоций!
ну и "прозрачный мир", в котором все люди будут легко отслеживаемы по ЧИП-ам "IP", материальные блага - выдаваться во "временное пользование"(служебный авто, служебный дом).
Это не фантазии, это Неизбежность!
Нет других способов, остановить беспредел "информационных войн", кроме как отдать управление Миром - "электронному мозгу".
Нет другого способа, чтобы контроллировать Жадность челоека, кроме как лишить его "частной собственности" - принудительно.
Естественно, нынешние миллиардеры -будут у истоков этой системы и фактически, будут контроллировать Суперкомпьютер!
Они Станут Богами!
И..никакой "демократии"...