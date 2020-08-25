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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 84858687 Додано: Сер 26 сер, 2020 03:01 andrijk777 Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано

Если не секрет, какие есть доказательства у "всего мира"?



Если что, то экономическое противостояние между "корпорациями", переместило основной акцент из области "военного противостояния" в "информационное противостояние".

Так называемые "кибер-войны".

Чтобы захватить государство, не нужно его бомбить, создавать концлагеря и пр.! Проще, провести "информационную обработку" изнутри, вызвать противостояние среди самих же граждан, получить "нестабильность" и направить Протесты в нужное русло.

Обратите внимание, потерь среди "своих" - не будет!

Они сами себя и уничтожат!

Вот, как беларусы, которые- хотят Свободы!

Получив "свободу", они получат и Социальную Несправедливость, если что!

Так вот!

Сейчас, в конце цикла, происходит глобальный Передел Мира, смена экономической модели, технологий, создание "многополярного мира".



США, насколько я понял, уступят место новой Коалиции, создаваемой на базе Великобритании.

Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия, США...

Никаких шуток, есть такие мнения и есть тому подтверждение.

На базе Китая, второе "образование", возможно с Россией, вплоть до Евразийской Империи.

Прибалтика-Беларусь-Украина-Молдова и т.д., станут "санитарной зоной" между ЕС и Евразийской Империей. Этакая - "зона отчуждения".

Все, кто знаком с этим "проектом", уже "сделали ноги", кто куда... т.к. реализовать свой потенуиал в "зоне отчуждения", проблематично.



Судя по графикам, этот передел, произойдёт в ближайшие годы. Кризис в 2022-м мощнейший, возможно Война, к 2025-му ещё пик кризиса и к 2030-му, формирование Нового Мира с выходом на рост экономик к 2035-му!

Абсолютно другая модель нас ожидает!

И... "Тоталитарная Система", а-ля Лукашенко! Правда в виде "Бацьки", будет Суперкомпьютер, без коррупции и эмоций!

ну и "прозрачный мир", в котором все люди будут легко отслеживаемы по ЧИП-ам "IP", материальные блага - выдаваться во "временное пользование"(служебный авто, служебный дом).



Это не фантазии, это Неизбежность!

Нет других способов, остановить беспредел "информационных войн", кроме как отдать управление Миром - "электронному мозгу".

Нет другого способа, чтобы контроллировать Жадность челоека, кроме как лишить его "частной собственности" - принудительно.



Естественно, нынешние миллиардеры -будут у истоков этой системы и фактически, будут контроллировать Суперкомпьютер!

Они Станут Богами!

И..никакой "демократии"... Если не секрет, какие есть доказательства у "всего мира"?Если что, то экономическое противостояние между "корпорациями", переместило основной акцент из области "военного противостояния" в "информационное противостояние".Так называемые "кибер-войны".Чтобы захватить государство, не нужно его бомбить, создавать концлагеря и пр.! Проще, провести "информационную обработку" изнутри, вызвать противостояние среди самих же граждан, получить "нестабильность" и направить Протесты в нужное русло.Обратите внимание, потерь среди "своих" - не будет!Они сами себя и уничтожат!Вот, как беларусы, которые- хотят Свободы!Получив "свободу", они получат и Социальную Несправедливость, если что!Так вот!Сейчас, в конце цикла, происходит глобальный Передел Мира, смена экономической модели, технологий, создание "многополярного мира".США, насколько я понял, уступят место новой Коалиции, создаваемой на базе Великобритании.Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия, США...Никаких шуток, есть такие мнения и есть тому подтверждение.На базе Китая, второе "образование", возможно с Россией, вплоть до Евразийской Империи.Прибалтика-Беларусь-Украина-Молдова и т.д., станут "санитарной зоной" между ЕС и Евразийской Империей. Этакая - "зона отчуждения".Все, кто знаком с этим "проектом", уже "сделали ноги", кто куда... т.к. реализовать свой потенуиал в "зоне отчуждения", проблематично.Судя по графикам, этот передел, произойдёт в ближайшие годы. Кризис в 2022-м мощнейший, возможно Война, к 2025-му ещё пик кризиса и к 2030-му, формирование Нового Мира с выходом на рост экономик к 2035-му!Абсолютно другая модель нас ожидает!И... "Тоталитарная Система", а-ля Лукашенко! Правда в виде "Бацьки", будет Суперкомпьютер, без коррупции и эмоций!ну и "прозрачный мир", в котором все люди будут легко отслеживаемы по ЧИП-ам "IP", материальные блага - выдаваться во "временное пользование"(служебный авто, служебный дом).Это не фантазии, это Неизбежность!Нет других способов, остановить беспредел "информационных войн", кроме как отдать управление Миром - "электронному мозгу".Нет другого способа, чтобы контроллировать Жадность челоека, кроме как лишить его "частной собственности" - принудительно.Естественно, нынешние миллиардеры -будут у истоков этой системы и фактически, будут контроллировать Суперкомпьютер!Они Станут Богами!И..никакой "демократии"... Replay

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