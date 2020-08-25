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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:14

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр

Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.
Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 25 сер, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

Можно тут долго ломать копья, но у оппозиции в Беларуси пока шансы стремятся к 0.
Эти все хождения ни о чем, а активную фазу уже боятся начинать.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Ну не могу я, пересичный, за должностное лицо наводить порядок на таможне, в налоговой, в суде, издавать указы и законы, пр

Пересічний може вибрати напрямок руху і темп. В ЄС чи МС, швидко чи повільно, і так далі.
Британці вийшли з ЄС, а зараз вигрібають наслідки. Це вони, а не влада, зробили цей вибір.

Пересичный не может, может подавляющее большинство пересичных. Ключевое слово - подавляющее.
Ведь даже при 60% на 40% -- когда целых!!! 40% (4 из 10 человек) не согласны, говорить, что целый народ сделал выбор -- ошибка.
Голосование и принятие решения просто большинством является лишь способом, отражает борьбу!!! между разными точками зрения.
Какое уж тут обобщение "народ" (британцы, украинцы и т.д.).
А ведь есть ещё не голосовавшие.

Ну и какой выбор-то, если большинство выбирающих не являются специалистами по вопросу, а банально принимают на веру аргументы от ... управленцев.
Какой выбор-то?!
Наугад...
Кто внушал британцам, что выход из ЕС будет благо ?! И на сей процесс внушения затратил силы и средства.
Вот он сделал выбор. Управленец.


А по тем вопросам, где подавляющее большинство за, и голосовать (выбор делать), как правило, не нужно, процесс и так идёт. Вот это и есть выбор народа.
Янки не голосуют за выход из НАТО))
Оставаться в НАТО - это выбор народа, американцев.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

lapay написав:Колега [b]andrijk777/b] пише про те, що результати екзітполів і офіційні результати, на закордонних дільницях, кардинально різняться. Якщо там були фальшування, то і на інших дільницях теж було.


Коллега Андрейка вообще то тут написал, что он не нашел результаты выборов на закордонных округах, но тем не менее ухитрился сделать выводы на основании отсутствующих познаний
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:07

Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+.
Напевно "відморожений" приїхав з Туркменістану, розказати Україні "правду про Білорусь".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:27


Такі самі технології використовують і на цьому форумі.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 03:01

!!!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:09

Re: Політична ситуація в Білорусі

Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra
Да уж,забодать партийного чиновника-сделайте меня председателем колхоза,настолько чтобы вызвал охрану и в дурку..
И этого белорусы хотят шествиями и плакатиками устыдить..
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