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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:37

  Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra
Да уж,забодать партийного чиновника-сделайте меня председателем колхоза,настолько чтобы вызвал охрану и в дурку..
И этого белорусы хотят шествиями и плакатиками устыдить..

оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:39

  antey1969 написав:Vladik
Не успели диванные революционеры переквалифицироваться в умудренных опытом инфекционистов, как снова приходится расчехлять потрепанные форумные флаги


Как то по эзоповски,п попроще?
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:14

  Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra

Чудовий, точний і детальний аналіз, по посиланню. Дякую. Раджу всім прочитати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:45

  artsofpics написав:оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.


Подожди это врач психотерапевт фио там имеется.Он не оскорбляет а приводит диагноз поставленный.Ну вот я не неврепитолог,но точно скажу,у него дикие глаза и легко перепрыгнет в аффектное состояние.Ну взять бы это хождение с автоматом,как сальвадору альенде он действительно нужен был-пиночет с армией и грохнут всех реально ,советско-кубинские отряды не подоспеют :D
Хоть коммуняга сальваторе,но он заслуживает большого уважения..не сбежал .не прятался..а думал что с народом.
Только не знал что делать с ним..
Vladik
 
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