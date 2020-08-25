Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra Да уж,забодать партийного чиновника-сделайте меня председателем колхоза,настолько чтобы вызвал охрану и в дурку.. И этого белорусы хотят шествиями и плакатиками устыдить..
оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.
artsofpics написав:оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.
Подожди это врач психотерапевт фио там имеется.Он не оскорбляет а приводит диагноз поставленный.Ну вот я не неврепитолог,но точно скажу,у него дикие глаза и легко перепрыгнет в аффектное состояние.Ну взять бы это хождение с автоматом,как сальвадору альенде он действительно нужен был-пиночет с армией и грохнут всех реально ,советско-кубинские отряды не подоспеют Хоть коммуняга сальваторе,но он заслуживает большого уважения..не сбежал .не прятался..а думал что с народом. Только не знал что делать с ним..